Алена Компанец. Shocking Blue Tribute
18+
О концерте

Концерт трибьют-группы «Shocking Blue Tribute» в Rhythm & Blues Cafe

В Rhythm & Blues Cafe состоится незабываемый концерт трибьют-группы «Shocking Blue Tribute». Вокалистка Алена Компанец, обладающая сильным и проницательным голосом, представит известные хиты голландской рок-группы Shocking Blue, которые покорили сердца миллионов благодаря своему винтажному звучанию.

Звучание и стиль

Концерт станет настоящим событием для поклонников рок-музыки 60-х годов и любителей качественного вокала. В песнях Shocking Blue отчетливо прослеживаются элементы британского бита, американского психоделического рока и ритм-энд-блюза. Особый шарм группе придает звучание индийского ситара.

Знакомство с наследием Shocking Blue

Группа Shocking Blue получила всемирную известность благодаря культовой песне «Venus», которая заняла первое место в чарте Billboard Hot 100. Уникальный голос вокалистки Маришки Вереш стал визитной карточкой группы, а ее исполнение отражает дух свободы и настроение 60-х.

Алена Компанец и ее команда

Алена Компанец не только фронтвумен трибьют-команды, но и одна из самых ярких вокалисток московской сцены. Она успела попробовать себя в различных жанрах, от джаза и блюза до рок-музыки. Алена является лидером блюз-роковой команды COMPANETS COMPANY и вокалисткой группы The Crossroadz.

В концертном составе выступят профессиональные музыканты с многолетним опытом. Вы сможете насладиться выступлением лучших из лучших, среди которых:

  • Алена Компанец — вокал
  • Антон Лукьянчук — барабаны
  • Владимир Степаничев — гитара и бэк-вокал
  • Василий Мотылец — бас
  • Антон Ильин — клавишные

Не пропустите возможность насладиться живой музыкой и уникальными композициями группы «Shocking Blue» в исполнении трибьют-бенда. Это будет вечер, наполненный энергией и звучанием классического рока!

Июнь
14 июня воскресенье
20:00
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
от 1000 ₽

