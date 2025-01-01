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Дикарь
Билеты от 1000₽
Киноафиша Дикарь

Спектакль Дикарь

16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Театральный проект «Сначала театр» представляет спектакль по пьесе Алехандро Касона

В основе спектакля — история, где бурное развитие личности встречает финансовые и эмоциональные манипуляции. В испанском поместье заботливые тетушки решают заняться воспитанием осиротевшего племянника Пабло, который «вырос в горах и ничего не знает». Однако вскоре они понимают, что столкнулись с задачей, требующей гораздо большего, чем просто обучение, ведь вмешательство кузена Пабло, Хулио, может полностью изменить ход событий.

Сюжет
Маргарита, молодая учительница, становящаяся не только педагогом, но и личной судьбой Пабло, оказывается в центре запутанной ситуации. Хулио, желающий лишить Пабло наследства, использует свое влияние и романтические отношения с Маргаритой, подталкивая ее к предательству. Однако Маргарита должна сделать выбор: сохранить свою честность или поддаться соблазну ради личной выгоды.

Философские размышления
Спектакль затрагивает важные вопросы: что значит быть дикарем? Как мы воспринимаем «дикость»? Это не просто поведение человека, но и его восприятие другими. Постановка погружает зрителей в философские размышления о жизни, любви, чести и предательстве.

Режиссерская работа
Режиссер Екатерина Королева создала спектакль, который не только развлекает, но и заставляет задуматься о вечных вопросах человеческой природы. Это история о том, что значит быть человеком и как мы формируем наши ценности в условиях социальных, моральных и личных испытаний.

Режиссер
Екатерина Королева
В ролях
Максим Сапрыкин
Евгения Щербакова
Максим Метельников
Кристина Грубник
Надежда Бодякова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
17 сентября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:00 от 1000 ₽
15 октября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Дикарь Дикарь Дикарь Дикарь Дикарь Дикарь Дикарь Дикарь Дикарь Дикарь Дикарь Дикарь Дикарь Дикарь Дикарь Дикарь Дикарь Дикарь Дикарь Дикарь Дикарь Дикарь Дикарь Дикарь Дикарь Дикарь

В ближайшие дни

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