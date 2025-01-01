Спектакль Сирано Де Бержерак

Мюзикл о любви, храбрости и страсти

Что такое любовь? Для каждого она уникальна, непредсказуема и может быть совершенно разной. Мы приглашаем вас пройти по дороге любви, где любовь переплетается с авантюризмом, самопожертвованием и страстью. На этой дороге встречаются знаменитые персонажи: Сирано де Бержерак, храбрый гасконец с огромным сердцем, и его любовь к прекрасной Роксане.

Режиссерский взгляд Игоря Касилова

Режиссёр Игорь Касилов предлагает современное прочтение классической истории о Сирано, Роксане и Кристиане. В его интерпретации любовный треугольник обретают новые оттенки, а романтика и трагизм отношений становятся особенно яркими и актуальными для зрителя. Это мюзикл о любви, страсти и самопожертвовании, который показывает, что любовь, несмотря ни на что, всегда побеждает.

Состав спектакля

Главные роли исполняют:

Денис Матросов — в роли Сирано де Бержерака

— в роли Сирано де Бержерака Анатолий Руденко — в роли Кристиана

— в роли Кристиана Марина Коцько-Баканова — в роли Роксаны

Это рассказ о настоящей, великой любви, которая не знает преград и способна победить любые обстоятельства. Погрузитесь в атмосферу авантюрной Франции, наполненной романтизмом, стихами и песнями, где любовь оказывается сильнее всего.