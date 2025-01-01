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Сирано Де Бержерак
Билеты от 800₽
Киноафиша Сирано Де Бержерак

Спектакль Сирано Де Бержерак

16+
Продолжительность 1 час 35 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Мюзикл о любви, храбрости и страсти

Что такое любовь? Для каждого она уникальна, непредсказуема и может быть совершенно разной. Мы приглашаем вас пройти по дороге любви, где любовь переплетается с авантюризмом, самопожертвованием и страстью. На этой дороге встречаются знаменитые персонажи: Сирано де Бержерак, храбрый гасконец с огромным сердцем, и его любовь к прекрасной Роксане.

Режиссерский взгляд Игоря Касилова
Режиссёр Игорь Касилов предлагает современное прочтение классической истории о Сирано, Роксане и Кристиане. В его интерпретации любовный треугольник обретают новые оттенки, а романтика и трагизм отношений становятся особенно яркими и актуальными для зрителя. Это мюзикл о любви, страсти и самопожертвовании, который показывает, что любовь, несмотря ни на что, всегда побеждает.

Состав спектакля
Главные роли исполняют:

  • Денис Матросов — в роли Сирано де Бержерака
  • Анатолий Руденко — в роли Кристиана
  • Марина Коцько-Баканова — в роли Роксаны

Это рассказ о настоящей, великой любви, которая не знает преград и способна победить любые обстоятельства. Погрузитесь в атмосферу авантюрной Франции, наполненной романтизмом, стихами и песнями, где любовь оказывается сильнее всего.

Режиссер
Игорь Касилов
В ролях
Денис Матросов
Анатолий Руденко
Марина Коцько-Баканова
Глеб Баканов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
18 сентября
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4
19:00 от 800 ₽
9 октября
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4
19:00 от 800 ₽
11 ноября
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4
19:00 от 1000 ₽
6 декабря
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
19:00 от 900 ₽

В других городах

Краснодар, 22 сентября
Центральный концертный зал Краснодар, Красная, 5
19:00

Фотографии

Сирано Де Бержерак Сирано Де Бержерак Сирано Де Бержерак Сирано Де Бержерак Сирано Де Бержерак Сирано Де Бержерак Сирано Де Бержерак Сирано Де Бержерак Сирано Де Бержерак Сирано Де Бержерак Сирано Де Бержерак Сирано Де Бержерак Сирано Де Бержерак Сирано Де Бержерак Сирано Де Бержерак Сирано Де Бержерак Сирано Де Бержерак Сирано Де Бержерак Сирано Де Бержерак Сирано Де Бержерак Сирано Де Бержерак

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