Человек в закрытой комнате
Билеты от 1000₽
Киноафиша Человек в закрытой комнате

Спектакль Человек в закрытой комнате

Постановка
Театр им. Моссовета 18+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О спектакле

Спектакль Театра Моссовета: эмоциональная драма о семьях и любви

Театр Моссовета представляет первую постановку пьесы Татьяны Загдай на столичной сцене. Это современное произведение затрагивает актуальные темы, погружая зрителей в глубокие размышления о сегодняшнем дне и обширной культурной традиции. Спектакль находит отклик не только у поклонников экспериментов, но и у любителей психологического театра.

Слова зрителей после просмотра говорят сами за себя: Это шок! Я перевернута. Я в восторге, Это энциклопедия 90-х, Спасибо за то, что вы так живо показали эмоции.

О чем спектакль?

В камерном пространстве сцены Под крышей артисты приглашают зрителей на честный разговор о семье, детстве, отношении отцов и дочерей, а также первой любви. Главная героиня Жанна возвращается в родной город, чтобы не только встретиться с духом прошлого, но и найти себя настоящую. В этом поиске она стремится восстановить утраченную нежность и доверие к миру.

Слова режиссера

Режиссер Павел Пархоменко делится своими мыслями о постановке: Наш спектакль о любви и прощении, о поиске смыслов и корней, о вере и надежде в то, что все мы когда-нибудь будем счастливы.

Создатели спектакля

  • Режиссер и художник: Павел Пархоменко
Режиссер
Павел Пархоменко
В ролях
Лилия Волкова
Лилия Волкова
Андрей Смирнов
Андрей Смирнов
Павел Усачев
Леонид Евтифьев
Вера Каншина

Январь
Февраль
15 января четверг
19:00
Театр им. Моссовета Москва, Б.Садовая, 16
от 1000 ₽
7 февраля суббота
19:00
Театр им. Моссовета Москва, Б.Садовая, 16
от 1000 ₽

Фотографии

Человек в закрытой комнате

