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Девочка без лица
Билеты от 2000₽
Киноафиша Девочка без лица

Спектакль Девочка без лица

Постановка
Театральная лаборатория «Кук Lab» на Смоленской 12+
Режиссер Евгения Таныгина
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Приключения Девочки Страши: Спектакль о Чудесах и Страхах

Девочка Страша живёт в необычном мире, полном волшебства и неожиданных поворотов. Её родители — охотники, которые каждый день сражаются с злыми монстрами. Но что происходит, когда сама Страша оказывается в самом центре приключений?

Неожиданное Пробуждение

Сегодня утром Страша проснулась и обнаружила, что потеряла лицо. Буквально! В её странном мире, где чудеса — обыденность, такая ситуация кажется особенно абсурдной. Вместе с верным другом Здрыслом, обладающим удивительной способностью читать мысли, она отправляется в захватывающее путешествие, чтобы вернуть своё лицо на место.

Захватывающие Приключения

Однако, по закону жанра, их задача не будет простой. На пути к восстановлению лица Страше и Здрыслу предстоит столкнуться с множеством препятствий и странных созданий. Каждый новый шаг оборачивается неожиданными открытиями и смешными ситуациями, которые не оставят зрителей равнодушными.

Интересные Факты о Спектакле

Спектакль «Девочка Страша» представляет собой яркое сочетание фэнтези и комедии. Он поднимает важные темы о самоидентификации и страхах, которые могут возникнуть в жизни каждого. Благодаря оригинальной постановке и ярким персонажам, зрители смогут погрузиться в этот удивительный мир.

Не упустите возможность стать частью этой волшебной истории! Спектакль обещает подарить зрителям незабываемые эмоции и заставить улыбнуться даже в самых странных ситуациях.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
8 августа
Театральная лаборатория «Кук Lab» на Смоленской Москва, Смоленская, 10
18:00 от 2000 ₽
28 сентября
Театральная лаборатория «Кук Lab» на Смоленской Москва, Смоленская, 10
16:00 от 2000 ₽

Фотографии

Девочка без лица Девочка без лица

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