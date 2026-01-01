Оповещения от Киноафиши
Друг мой
Спектакль Друг мой

Симфония с продолжением
Постановка
МХТ им. Чехова 16+
Продолжительность 120 минут
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль «Друг мой»: размышления о жизни и дружбе

Спектакль «Друг мой» рассказывает об увлекательных приключениях двух друзей, которые бродят по ночному городу. В самом финале истории выясняется, что героям за пятьдесят, и это открытие придаёт всему повествованию неожиданный поворот. Постановку осуществляют режиссёры Пётр Шерешевский и Виктор Рыжаков, последнего наградили премией «Золотая маска».

Работы Петра Шерешевского в театре и кино известны широкой публике, а сам спектакль привлекает внимание к важным темам взросления и раздвоенности между молодостью и зрелостью. Сюжет сочетает в себе обаяние инфантилизма и драму зрелых персонажей, что может заинтересовать зрителей, ищущих глубокие размышления о жизни и взаимоотношениях.

Современная драматургия

Спектакль является частью дилогии, в которую также входит одноактная пьеса «Мороз» современного белорусского драматурга Константина Стешика. Обе пьесы исследуют тему дружбы, и их постановки приковывают внимание театралов по всей стране.

Атмосферные детали и художественный облик

Первая часть спектакля, «Друг мой», была поставлена в МХТ в 2022 году в рамках первой лаборатории «АРТХАБ». Здесь зрители и профессионалы единогласно выбрали её за самый успешный проект. Спектакль полон мистики и обыкновенных чудес — разговоров о счастье, молодости и его недостижимости. За обыденным сюжетом скрывается симфония жизни.

Режиссёр Пётр Шерешевский отмечает: «Пьеса Стешика про обаяние инфантилизма. Мы все проходили через такие приключения в студенчестве. Это история о мире, который отказывается взрослеть, о юности, которая хранит в себе энергию». Также в спектакле принимают участие художники, создающие визуальный облик постановки в процессе действия.

Вторая часть: «Мороз»

Во второй части дилогии, которая будет показана в 2024 году, «Друг мой» дополнится одноактной пьесой «Мороз» в исполнении команды Виктора Рыжакова. Герои вновь - те же двое друзей, но их путь становится последним для их третьего товарища. Провожая его на далеко уединённый погост, они оказываются пленниками ледяного мороза в заглохшей машине, что добавляет остроты этому захватывающему сюжету.

Режиссер
Петр Шерешевский
Петр Шерешевский
В ролях
Павел Ворожцов
Павел Ворожцов
Виктор Хориняк
Виктор Хориняк
Алексей Кирсанов
Алексей Кирсанов
Ольга Воронина
Ольга Воронина

Фотографии

Друг мой Друг мой Друг мой Друг мой Друг мой Друг мой Друг мой Друг мой
