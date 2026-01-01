Спектакль «Друг мой»: размышления о жизни и дружбе

Спектакль «Друг мой» рассказывает об увлекательных приключениях двух друзей, которые бродят по ночному городу. В самом финале истории выясняется, что героям за пятьдесят, и это открытие придаёт всему повествованию неожиданный поворот. Постановку осуществляют режиссёры Пётр Шерешевский и Виктор Рыжаков, последнего наградили премией «Золотая маска».

Работы Петра Шерешевского в театре и кино известны широкой публике, а сам спектакль привлекает внимание к важным темам взросления и раздвоенности между молодостью и зрелостью. Сюжет сочетает в себе обаяние инфантилизма и драму зрелых персонажей, что может заинтересовать зрителей, ищущих глубокие размышления о жизни и взаимоотношениях.

Современная драматургия

Спектакль является частью дилогии, в которую также входит одноактная пьеса «Мороз» современного белорусского драматурга Константина Стешика. Обе пьесы исследуют тему дружбы, и их постановки приковывают внимание театралов по всей стране.

Атмосферные детали и художественный облик

Первая часть спектакля, «Друг мой», была поставлена в МХТ в 2022 году в рамках первой лаборатории «АРТХАБ». Здесь зрители и профессионалы единогласно выбрали её за самый успешный проект. Спектакль полон мистики и обыкновенных чудес — разговоров о счастье, молодости и его недостижимости. За обыденным сюжетом скрывается симфония жизни.

Режиссёр Пётр Шерешевский отмечает: «Пьеса Стешика про обаяние инфантилизма. Мы все проходили через такие приключения в студенчестве. Это история о мире, который отказывается взрослеть, о юности, которая хранит в себе энергию». Также в спектакле принимают участие художники, создающие визуальный облик постановки в процессе действия.

Вторая часть: «Мороз»

Во второй части дилогии, которая будет показана в 2024 году, «Друг мой» дополнится одноактной пьесой «Мороз» в исполнении команды Виктора Рыжакова. Герои вновь - те же двое друзей, но их путь становится последним для их третьего товарища. Провожая его на далеко уединённый погост, они оказываются пленниками ледяного мороза в заглохшей машине, что добавляет остроты этому захватывающему сюжету.