Спектакль Рождество на чердаке

По рассказам О. Генри «Алое платье», «Дары волхвов», «Последний лист», «Тщеславие и соболя»

В одном из многочисленных уголков огромного мегаполиса, среди высотных офисных зданий и современных таунхаусов, всё ещё можно встретить простые жилые дома. Как же живут их обитатели? Что происходит в маленькой комнатке под крышей одного из таких домов накануне Рождества?

Современность О. Генри

Анна Горушкина, режиссёр, отмечает: «О. Генри остаётся актуальным и сегодня. Он даёт нам важный урок: в условиях, когда внешний мир лишён стабильности, мы способны творить чудеса сами, поддерживать друг друга. Ангелы — это люди. В нашем спектакле будет персонаж “От автора”, прозвучат реплики о самом О. Генри...

Поиск надежды в сложные времена

...Во время карантина я задумывалась о том, что же ставить в столь сложное время. Искала сказку для взрослых, материал, который принесёт лучик надежды. О. Генри — это печальный сказочник для взрослых, и он всегда был мне близок. Его жизнь полностью отражала те идеи, которые он защищал в своём творчестве...

Истории о светлых сердцах

...Он умел находить свет в простых людях и помогать им. Мне хотелось, чтобы зрителю стало интересно не только читать новеллы О. Генри, но и узнать больше о нём самом, о его непростой и запутанной судьбе. Это был человек с большим сердцем, который умел менять трагические финалы на сказку и дарить людям надежду».