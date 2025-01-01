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Рождество на чердаке
Билеты от 3000₽
Киноафиша Рождество на чердаке

Спектакль Рождество на чердаке

Постановка
Театр им. Вахтангова 16+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 3000₽

О концерте/спектакле

По рассказам О. Генри «Алое платье», «Дары волхвов», «Последний лист», «Тщеславие и соболя»

В одном из многочисленных уголков огромного мегаполиса, среди высотных офисных зданий и современных таунхаусов, всё ещё можно встретить простые жилые дома. Как же живут их обитатели? Что происходит в маленькой комнатке под крышей одного из таких домов накануне Рождества?

Современность О. Генри

Анна Горушкина, режиссёр, отмечает: «О. Генри остаётся актуальным и сегодня. Он даёт нам важный урок: в условиях, когда внешний мир лишён стабильности, мы способны творить чудеса сами, поддерживать друг друга. Ангелы — это люди. В нашем спектакле будет персонаж “От автора”, прозвучат реплики о самом О. Генри...

Поиск надежды в сложные времена

...Во время карантина я задумывалась о том, что же ставить в столь сложное время. Искала сказку для взрослых, материал, который принесёт лучик надежды. О. Генри — это печальный сказочник для взрослых, и он всегда был мне близок. Его жизнь полностью отражала те идеи, которые он защищал в своём творчестве...

Истории о светлых сердцах

...Он умел находить свет в простых людях и помогать им. Мне хотелось, чтобы зрителю стало интересно не только читать новеллы О. Генри, но и узнать больше о нём самом, о его непростой и запутанной судьбе. Это был человек с большим сердцем, который умел менять трагические финалы на сказку и дарить людям надежду».

Режиссер
Анна Горушкина
В ролях
Ксения Трейстер
Ксения Трейстер
Ася Домская
Ася Домская
Евгений Кравченко
Елизавета Палкина
Полина Бондарь

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 сентября
Театр им. Вахтангова. Студия Москва, М.Николопесковский пер., 3
14:00 от 3000 ₽

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