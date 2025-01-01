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Девичник
Билеты от 1200₽
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Спектакль Девичник

Постановка
Точка ру 18+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 18+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Вечеринка дружбы: шесть подруг в Манхэттене

Шестеро подруг, когда-то учившихся в одном колледже, снова собираются вместе. Это не просто встреча — это настоящая вечеринка, полная эмоций, сплетен и откровений. Каждая из них прошла свой путь, и теперь они готовы поделиться своими историями.

Разные судьбы, общие темы

Судьбы подруг сложились по-разному, но их дружба осталась неизменной. Они приезжают с разных концов города, чтобы встретиться в центре Манхэттена. На этой вечеринке будут обсуждаться не только последние новости, но и важнейшие события в их жизни — взлеты и падения, радости и горести.

Запретных тем нет!

Настолько близки друг к другу подруги, что для них нет запретных тем. Они открыто обсуждают свои отношения с мужчинами, делятся переживаниями и радостями. Эта честность создает уникальную атмосферу, в которой каждая из них может быть собой.

Эмоции, которые вдохновляют

Встреча полна эмоций: они вдохновляют, восхищают, обескураживают и влюбляют. Подруги смеются, плачут, спорят и, конечно, любят. Их разнообразие характеров и типажей создает невероятную динамику, в которой зритель может узнать себя.

Не пропустите!

Эта история о дружбе и поддержке, о том, как важно делиться своими чувствами и переживаниями. Спектакль обещает быть ярким и насыщенным, погружая зрителей в атмосферу тепла и искренности. Не упустите возможность стать частью этой увлекательной истории!

Режиссер
Елена Смышляева
В ролях
Оксана Скоропад
Елена Шаманова
Татьяна Маркова
Ирина Антошина
Елена Смышляева

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 августа
Точка ру Москва, Варшавское ш., 86а, 2 этаж
17:00 от 1200 ₽

Фотографии

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