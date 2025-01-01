Спектакль Юмористический поединок Чехова и Твена

Поединок гениев: Чехов против Твена. Моноспектакль Петра Каледина

Одно удовольствие присутствовать на таком «поединке». Никто никого не бьет, согласитесь, уже приятно. К тому же, всем известно, что писатели Антон Чехов и Марк Твен обладали феноменальным талантом и великолепным чувством юмора!

Смешно и глубоко

Эти короткие произведения полны искромётного юмора, но в них также скрыто нечто глубинное, что осознается не сразу. Смешные истории не просто развлекают — они открывают перед зрителем целый мир. Интересно узнать, как писатели освещали одни и те же темы в одно и то же время на разных континентах.

Классика в атаке

Не обязательно углубляться в толстые книги о жизни в России и Америке в конце 19 века — достаточно окунуться в несколько захватывающих рассказов, которые раскрывают самую суть этих эпох. Если вы считаете, что это просто юмор для веселого времяпрепровождения, вы ошибаетесь: это бессмертная классика!

Музыкальное сопровождение

Не забудьте о живой музыке в стиле кантри, джаза и русской лирики, которая создаст уникальную атмосферу.

Программа поединка

1 раунд: «Как меня выбирали в губернаторы» (Твен)

«История одного торгового предприятия» (Чехов)

«Как меня выбирали в губернаторы» (Твен) «История одного торгового предприятия» (Чехов) 2 раунд: «В потемках» (Чехов)

«Автоматическая сигнализация от воров» (Твен)

«В потемках» (Чехов) «Автоматическая сигнализация от воров» (Твен) 3 раунд: «Злой мальчик» (Чехов)

«Дурной мальчик» (Твен) и другие рассказы…

Будет жарко!