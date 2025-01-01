Спектакль Деревня и я

Спектакль о жизни современного школьника в постановке Дмитрия Крестьянкина

Приглашаем вас на уникальный спектакль, который представляет собой документальное исследование о жизни современного школьника, взрослеющего вдали от больших городов. Этот проект является частью масштабной социальной инициативы РАМТа, направленной на вовлечение подростков в театральное искусство.

Соавторы своего опыта

Цель проекта — предоставить подросткам, не имеющим опыта театрального переживания, возможность стать соавторами спектакля. Даже на короткое время они смогут ощутить себя частью театрального процесса и стать видимыми для жителей мегаполисов.

Забытая «черная дыра»

Авторы спектакля уверены, что жизнь в деревне, особенно подростковая, представляет собой «черную дыру», о которой спешащие городские жители часто не подозревают. Это исследование поднимает важные вопросы о восприятии молодежи и их мироощущении в условиях, отличных от городских.

Не упустите возможность

Не упустите шанс увидеть этот спектакль, который не только развлекает, но и заставляет задуматься о жизни за пределами городской суеты. Будьте частью этого социального эксперимента и откройте для себя новые горизонты театрального искусства!