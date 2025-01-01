Меню
Старушки
Билеты от 1000₽
Киноафиша Старушки

Спектакль Старушки

Постановка
Эрмитаж 16+
Режиссер Ольга Левитина
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Премьера спектакля «Старушки» в Московском театре Эрмитаж

«Возраст – это то, что существует в наших мыслях. Если вы о нем не думаете, его нет» – эти слова Марка Твена становятся ключевыми в новом спектакле, основанном на одноименном рассказе Фридриха Горенштейна. Постановка вошла в рамки проекта «Театр Левитина глазами его учеников».

О драматурге

Фридрих Горенштейн – это не просто имя в российских литературах. Он известен как драматург, сценарист и прозаик, чьи работы стали основой для многих культовых фильмов, таких как «Солярис» Андрея Тарковского и «Раба любви» Никиты Михалкова. Эти великие режиссеры не раз отмечали гениальность Горенштейна, придавая его текстам особую значимость.

Сюжет спектакля

Спектакль рассказывает о сложных отношениях между матерью и дочерью, которые одновременно испытывают любовь и ненависть друг к другу. Старушка-мать и старушка-дочь ведут бесконечные ссоры, даже не представляя своей жизни друг без друга.

Тематика

Это история о любви и долге, о прошлом, которое остается в нашем сознании. Спектакль погружает зрителя в сиюминутный быт и вечную мистику человеческой жизни, заставляя задуматься о вечных вопросах бытия.

Не пропустите возможность увидеть эту трогательную и проникновенную историю, которая найдет отклик в сердце каждого зрителя.

Октябрь
12 октября воскресенье
18:00
Эрмитаж Москва, Н.Арбат, 11
от 1000 ₽
29 октября среда
19:00
Эрмитаж Москва, Н.Арбат, 11
от 1000 ₽

