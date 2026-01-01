Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
День рождения кота Леопольда
Киноафиша День рождения кота Леопольда

Спектакль День рождения кота Леопольда

Постановка
Пермский ТЮЗ 6+
Возраст 6+

О спектакле

Музыкальный спектакль для детей в Пермском ТЮЗе

Знаменитый кот Леопольд и его крылатая фраза: «Давайте жить дружно» знакомы каждому. Пермский ТЮЗ вновь предлагает зрителям насладиться этой незабываемой историей, в которой любимые герои возвращаются на сцену.

Кота Леопольда впервые можно было увидеть на сцене ТЮЗа 40 лет назад, в 1985 году. Спектакль, поставленный заслуженным артистом РСФСР Валерием Пешковым, завоевал любовь публики и имел долгую сценическую жизнь. В 2011 году заслуженная артистка РФ Татьяна Жаркова представила новую театральную версию, которая радовала зрителей более 10 лет.

В 2025 году, по многочисленным просьбам, кот Леопольд вернулся на сцену в новой постановке Татьяны Безменовой. Зрителей ждут увлекательные приключения, легендарные песни и добрые шутки, которые понравятся как детям, так и их родителям.

Приключения, полные юмора и доброты

Добродушный кот Леопольд мечтает жить дружно со всеми. Однако его соседи — мышата-разбойники постоянно мешают ему, устраивая непередаваемые шалости. Может показаться, что ребята неплохие, но они не умеют дружить по-настоящему. Зловредная парочка старается любыми способами довести кота до бешенства.

Приходите поддержать кота Леопольда! Вам предстоит помочь главному герою справиться с озорными мышами. Не забудьте взять с собой родителей — им тоже будет интересно!

Забавные фразы и музыкальные номера

В этой знакомой с детства истории вы услышите любимые фразы: «Леопольд, выходи, подлый трус!», «Дышите-не дышите! Мышите-не мышите!» и, конечно же, «Ребята, давайте жить дружно!». Спектакль наполнен множеством шуток, веселых актерских находок и зажигательной музыки. А главное — это история о доброте, которая покоряет сердца.

Ждем всех на спектакле «День рождения кота Леопольда»!

Купить билет на спектакль День рождения кота Леопольда

Помощь с билетами
В других городах
Сентябрь
Октябрь
16 сентября среда
12:00
Новая сцена Пермского ТЮЗа Пермь, Пермская, 66
31 октября суббота
12:00
Пермский ТЮЗ Пермь, Екатерининская, 68
16:00
Пермский ТЮЗ Пермь, Екатерининская, 68

Фотографии

День рождения кота Леопольда День рождения кота Леопольда

В ближайшие дни

Девчата
16+
Мюзикл

Девчата

2 декабря в 19:00 ДК им. Солдатова
от 1000 ₽
Щелкунчик. Ожившая сказка. Балет при свечах с 3D-декорациями
6+
Балет Классическая музыка

Щелкунчик. Ожившая сказка. Балет при свечах с 3D-декорациями

19 декабря в 14:00 Филармония «Триумф»
Билеты
Ярославна
6+
Балет

Ярославна

25 октября в 19:00 Пермский театр оперы и балета им. Чайковского
от 4000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Лучшие спектакли современных драматургов Лучшие спектакли современных драматургов Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше