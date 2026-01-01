Спектакль День рождения кота Леопольда

Музыкальный спектакль для детей в Пермском ТЮЗе

Знаменитый кот Леопольд и его крылатая фраза: «Давайте жить дружно» знакомы каждому. Пермский ТЮЗ вновь предлагает зрителям насладиться этой незабываемой историей, в которой любимые герои возвращаются на сцену.

Кота Леопольда впервые можно было увидеть на сцене ТЮЗа 40 лет назад, в 1985 году. Спектакль, поставленный заслуженным артистом РСФСР Валерием Пешковым, завоевал любовь публики и имел долгую сценическую жизнь. В 2011 году заслуженная артистка РФ Татьяна Жаркова представила новую театральную версию, которая радовала зрителей более 10 лет.

В 2025 году, по многочисленным просьбам, кот Леопольд вернулся на сцену в новой постановке Татьяны Безменовой. Зрителей ждут увлекательные приключения, легендарные песни и добрые шутки, которые понравятся как детям, так и их родителям.

Приключения, полные юмора и доброты

Добродушный кот Леопольд мечтает жить дружно со всеми. Однако его соседи — мышата-разбойники постоянно мешают ему, устраивая непередаваемые шалости. Может показаться, что ребята неплохие, но они не умеют дружить по-настоящему. Зловредная парочка старается любыми способами довести кота до бешенства.

Приходите поддержать кота Леопольда! Вам предстоит помочь главному герою справиться с озорными мышами. Не забудьте взять с собой родителей — им тоже будет интересно!

Забавные фразы и музыкальные номера

В этой знакомой с детства истории вы услышите любимые фразы: «Леопольд, выходи, подлый трус!», «Дышите-не дышите! Мышите-не мышите!» и, конечно же, «Ребята, давайте жить дружно!». Спектакль наполнен множеством шуток, веселых актерских находок и зажигательной музыки. А главное — это история о доброте, которая покоряет сердца.

Ждем всех на спектакле «День рождения кота Леопольда»!