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Локация (Location)
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Спектакль Локация (Location)

Постановка
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского 12+
Возраст 12+

О спектакле

Театр горожан. Спектакль Location в Пермском театре оперы и балета

В Пермском театре оперы и балета имени П.И. Чайковского состоится уникальный спектакль, созданный на основе историй горожан. Эта постановка представляет собой попытку найти общие точки соприкосновения между людьми — как незнакомцами, так и знакомыми.

Формат и участники спектакля

В спектакле участвуют реальные рассказчики, которые делятся своими историями. Ведущий-проводник помогает зрителям ориентироваться в выборе маршрута, создавая интерактивный театральный опыт.

Два маршрута на выбор

Зрителям предложено два маршрута, по которым они могут отправиться. Выбор места и истории — за каждым из них. Неспешно перемещаясь по городскому пространству, зрители могут открыть знакомые локации с новой стороны и услышать их живые истории, восстанавливая связь с историей своего города.

Для любителей необычного

Спектакль "Location" станет находкой для тех, кто ценит нестандартные театральные форматы и увлекательные городские истории. Уникальная концепция и возможность выбора создают атмосферу настоящего открытие.

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В других городах
Август
19 августа среда
19:00
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского Пермь, Петропавловская, 25а
от 1500 ₽
29 августа суббота
15:00
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского Пермь, Петропавловская, 25а
от 1500 ₽

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