Спектакль Евгений Онегин

Опера «Евгений Онегин» в Пермском театре оперы и балета

Пермский театр оперы и балета им. Чайковского приглашает зрителей на постановку оперы «Евгений Онегин», которая представляет собой лирические сцены в семи картинах. Либретто было написано П. Чайковским и К. Шиловским по одноименному роману в стихах А. Пушкина. Опера была написана в 1878 году, а эта сценическая версия была впервые поставлена в Перми в 2010 году.

Жанровая особенность

Чайковский сам не считал «Евгения Онегина» оперой и определил жанр своей партитуры как «лирические сцены». Своим определением композитор пытался избежать сравнений с великим пушкинским романом и чрезмерной оперной помпезности. Каждый раз, когда театр, носящий имя Петра Ильича Чайковского, ставит эту оперу, это становится значимым событием для зрителей.

Сценография и костюмы

Сценография спектакля разработана в соответствии с особенностями пушкинских черновиков. Действие разворачивается в библиотеке, окруженной величественными белыми стеллажами. Для этой постановки было сшито 250 костюмов, разделенных на две коллекции: белую и черную. В их создании использованы километры кружев, бархата, шелка и тафты, что делает визуальную часть спектакля особенно богатой и выразительной.

Не упустите возможность насладиться этой уникальной оперной интерпретацией классического произведения!