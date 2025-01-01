Меню
Евгений Онегин
Киноафиша Евгений Онегин

Спектакль Евгений Онегин

Постановка
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского 12+
Режиссер Владислав Наставшев
Продолжительность 3 часа 10 минут с двумя антрактами
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Опера «Евгений Онегин» в Пермском театре оперы и балета

Пермский театр оперы и балета им. Чайковского приглашает зрителей на постановку оперы «Евгений Онегин», которая представляет собой лирические сцены в семи картинах. Либретто было написано П. Чайковским и К. Шиловским по одноименному роману в стихах А. Пушкина. Опера была написана в 1878 году, а эта сценическая версия была впервые поставлена в Перми в 2010 году.

Жанровая особенность

Чайковский сам не считал «Евгения Онегина» оперой и определил жанр своей партитуры как «лирические сцены». Своим определением композитор пытался избежать сравнений с великим пушкинским романом и чрезмерной оперной помпезности. Каждый раз, когда театр, носящий имя Петра Ильича Чайковского, ставит эту оперу, это становится значимым событием для зрителей.

Сценография и костюмы

Сценография спектакля разработана в соответствии с особенностями пушкинских черновиков. Действие разворачивается в библиотеке, окруженной величественными белыми стеллажами. Для этой постановки было сшито 250 костюмов, разделенных на две коллекции: белую и черную. В их создании использованы километры кружев, бархата, шелка и тафты, что делает визуальную часть спектакля особенно богатой и выразительной.

Не упустите возможность насладиться этой уникальной оперной интерпретацией классического произведения!

Расписание

В других городах

Пермь, 28 ноября
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского Пермь, Петропавловская, 25а
19:00 от 200 ₽

