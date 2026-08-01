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Три сестры
Киноафиша Три сестры

Спектакль Три сестры

Постановка
Пермский молодежный театр 18+
Возраст 18+

О спектакле

Спектакль «Три сестры» по А.П. Чехову в Пермском Молодёжном Театре

Пермский Молодёжный Театр приглашает зрителей на спектакль по мотивам пьесы А.П. Чехова «Три сестры». Этот захватывающий спектакль представляет собой фантазию в трех актах о будущем, где катастрофа становится не просто событием, а самой жизнью, проживаемой в ожидании конца.

Темы, отраженные в спектакле

Мы живем, строим планы и мечтаем о будущем. Но что может нарушить наши замыслы? Пожар, война, чума? Возможно, катастрофа — это не нечто внешнее, а состояние, в котором мы находимся. Страх неопределенности и ощущение нестабильности подталкивают нас сомневаться в завтрашнем дне. Спектакль исследует тему того, как научиться жить с осознанием того, что некоторые мечты могут так и не сбыться.

О режиссёре

Спектакль поставлен известным режиссёром Ильей Лямином, чье творчество отличается глубиной и актуальностью.

Длительность и правила театра

Продолжительность спектакля составляет 3 часа 30 минут с двумя антрактами.

Приобретая билет, вы принимаете правила театра.

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