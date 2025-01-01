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Играем Зощенко
Билеты от 500₽
Киноафиша Играем Зощенко

Спектакль Играем Зощенко

Постановка
Театр Российской Армии 12+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

В основе спектакля лежат три произведения Михаила Зощенко

Постановка-праздник, наполненная оптимизмом, юмором и колкой сатирой по рассказам «Преступление и наказание», «Забавное приключение» и пьеса «Свадьба».

Атмосфера эпохи НЭПа

Сюжет разворачивается в яркой атмосфере эпохи НЭПа, где зрителей ожидают узнаваемые персонажи и зажигательные танцы. Спектакль также представляет собой съемочный процесс на сцене Театра Армии.

Место действия – съемочная площадка

Действие спектакля происходит на съемочной площадке, где в XXI веке снимается фильм по произведениям Зощенко. Помимо героев Зощенко, зрители становятся свидетелями работы съемочной группы.

Новеллы Зощенко в фильме

Спектакль состоит из трех новелл, разворачивающихся на фоне съемок:

  1. «Преступление и наказание» – история заведующего магазином Григория Ивановича Горбушкина, который попадает под следствие за спекуляцию, и его попытки скрыть следы преступления.

  2. «Забавное приключение» – адюльтер, в котором семейный человек Барыгин-Амурский изменяет своей жене с замужней женщиной Зинулей.

  3. «Свадебное происшествие» – новоиспеченный муж Володя Завитушкин на праздничном застолье пытается понять, кто из девушек за столом его жена.

Режиссер
Глеб Черепанов
В ролях
Константин Денискин
Сергей Колесников
Ольга Богданова
Денис Кутузов
Эдуард Радзюкевич

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 сентября
Театр Российской Армии Москва, Суворовская пл., 2
19:00 от 500 ₽
5 октября
Театр Российской Армии Москва, Суворовская пл., 2
19:00 от 500 ₽

Фотографии

Играем Зощенко Играем Зощенко Играем Зощенко Играем Зощенко Играем Зощенко Играем Зощенко Играем Зощенко Играем Зощенко Играем Зощенко Играем Зощенко Играем Зощенко Играем Зощенко Играем Зощенко Играем Зощенко Играем Зощенко Играем Зощенко

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