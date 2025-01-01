Спектакль Играем Зощенко

В основе спектакля лежат три произведения Михаила Зощенко

Постановка-праздник, наполненная оптимизмом, юмором и колкой сатирой по рассказам «Преступление и наказание», «Забавное приключение» и пьеса «Свадьба».

Атмосфера эпохи НЭПа

Сюжет разворачивается в яркой атмосфере эпохи НЭПа, где зрителей ожидают узнаваемые персонажи и зажигательные танцы. Спектакль также представляет собой съемочный процесс на сцене Театра Армии.

Место действия – съемочная площадка

Действие спектакля происходит на съемочной площадке, где в XXI веке снимается фильм по произведениям Зощенко. Помимо героев Зощенко, зрители становятся свидетелями работы съемочной группы.

Новеллы Зощенко в фильме

Спектакль состоит из трех новелл, разворачивающихся на фоне съемок: