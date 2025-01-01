Спектакль Играем Зощенко

Постановка-праздник, наполненная оптимизмом, юмором и колкой сатирой по рассказам «Преступление и наказание», «Забавное приключение» и пьеса «Свадьба».
Сюжет разворачивается в яркой атмосфере эпохи НЭПа, где зрителей ожидают узнаваемые персонажи и зажигательные танцы. Спектакль также представляет собой съемочный процесс на сцене Театра Армии.
Действие спектакля происходит на съемочной площадке, где в XXI веке снимается фильм по произведениям Зощенко. Помимо героев Зощенко, зрители становятся свидетелями работы съемочной группы.
Спектакль состоит из трех новелл, разворачивающихся на фоне съемок:
«Преступление и наказание» – история заведующего магазином Григория Ивановича Горбушкина, который попадает под следствие за спекуляцию, и его попытки скрыть следы преступления.
«Забавное приключение» – адюльтер, в котором семейный человек Барыгин-Амурский изменяет своей жене с замужней женщиной Зинулей.
«Свадебное происшествие» – новоиспеченный муж Володя Завитушкин на праздничном застолье пытается понять, кто из девушек за столом его жена.