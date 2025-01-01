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Дачницы
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Спектакль Дачницы

Постановка
Комедианты 16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Дачницы» в театре «Комедианты»

В спектакле «Дачницы» рассказывается о жизни современных женщин, которые, усталые от городской суеты, решают провести отпуск за городом. Они снимают дачу, стремясь пожить по-новому: без мужчин и без телевизоров, желая наконец стать настоящими женщинами и отдохнуть душой.

Героини и сюжет

В центре истории — четыре женщины: Бабушка, Мама, Дочка и Домработница. Они лишены имен, потому что объединены общим именем — Женщины. Это современные женщины, которые сами зарабатывают деньги, покупают себе цветы и воспитывают детей. Несмотря на их самостоятельность, в глубине души каждая из них мечтает о том единственном, который, возможно, никогда не появится.

Жизнь на даче могла бы стать тихим и размеренным отпуском, но неожиданное открытие нарушает покой: героини находят на даче Мужское Тело. Мертвое. Это неожиданное событие заставляет их пересмотреть свои взгляды на жизнь и взаимоотношения с мужчинами, добавляя в комедию неожиданный драматический оттенок.

Почему стоит посмотреть

«Дачницы» — это не просто комедия о женских мечтах и стремлениях. Это постановка, которая с юмором и легкой иронией показывает жизнь современных женщин, их борьбу за место под солнцем и поиск счастья. Спектакль напоминает зрителю о том, что даже в самой привычной и, казалось бы, предсказуемой жизни всегда есть место неожиданностям и изменениям.

Режиссер
Борис Войцеховский
В ролях
Сергей Бледных
Лариса Климова
Татьяна Кожевникова
Таисия Попенко
Геннадий Спириденков

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 25 сентября
Комедианты Санкт-Петербург, Лиговский просп., 44
19:00 от 750 ₽
Санкт-Петербург, 18 октября
Комедианты Санкт-Петербург, Лиговский просп., 44
18:00 от 750 ₽
Санкт-Петербург, 28 октября
Комедианты Санкт-Петербург, Лиговский просп., 44
19:00 от 750 ₽

Фотографии

Дачницы Дачницы Дачницы

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