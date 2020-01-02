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Я тоже тебя люблю
Киноафиша Я тоже тебя люблю

Спектакль Я тоже тебя люблю

Постановка
Легенда 16+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль о любви в театре «Легенда»

В театре «Легенда» стартует захватывающий спектакль «Я тоже тебя люблю». Эта постановка погружает зрителя в мир тайного романа, который длится многие годы. Главные герои встречаются в одно и то же время и в том же месте, но их любовь остаётся скрытой от глаз окружающих.

Сюжет и темы

История рассказывает о двух влюблённых, которые, несмотря на глубокие чувства друг к другу, решают не разрушать свои семьи и продолжать жить в своих отношениях в рамках кратких встреч. Это осознанный выбор, который вызывает вопросы: что стоит за их решением? Боязнь открытости и счастья или стремление сохранить свои чувства в тайне?

Вопросы и размышления

Спектакль затрагивает сложные вопросы: трудно ли жить двойной жизнью, становясь на несколько дней в году другим человеком? Или, наоборот, эти моменты помогают героям быть самими собой? Эти глубокие размышления о личных выборах и внутреннем конфликте делают постановку актуальной и трогательной.

Приглашение

Не упустите возможность увидеть этот эмоциональный спектакль и задуматься о том, что значит быть верным своим чувствам и выбору. Театр «Легенда» приглашает вас на увлекательное и глубокое путешествие в мир скрытых эмоций и сложных человеческих отношений.

Режиссер
Саша Сергеев
В ролях
Кирилл Ульянов
Олеся Чака
Денис Большев
Кристина Верочкина

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

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19:15 от 1500 ₽
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Легенда Санкт-Петербург, Выборгская, 4, корп. 2
19:15 от 1500 ₽
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19:15 от 1500 ₽

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