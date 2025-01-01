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Цветы запоздалые
Билеты от 1500₽
Киноафиша Цветы запоздалые

Спектакль Цветы запоздалые

12+
Режиссер Игорь Минаев
Продолжительность 1 час 30 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Так хочется жить! Так хочется любить!»

Как запоздалые цветы, распускающиеся в преддверии зимы, герои спектакля находят свой путь к счастью в самый неожиданный момент. Их судьбы, подобно последним цветам в саду, расцветают вопреки всему, даря надежду и свет в сумерках жизни.

Спектакль проходит в исторических интерьерах Дома-музея М. С. Щепкина, что позволяет зрителям полностью погрузиться в атмосферу происходящего. Мы приглашаем вас проследовать из одной комнаты в другую вместе с персонажами, переживая изменения в их жизни и стремление к счастью, которое оказывается таким труднодостижимым.

Творчество Чехова

Эта работа является одной из ранних пьес А. П. Чехова, которая может удивить своей крайностью, но при этом остается глубоко личной и искренней. История любви, представленная в спектакле, наполнена особым смыслом и незаурядным юмором, характерным для автора.

Интересные факты

  • Спектакль проходит в одном из исторических мест Москвы, что добавляет уникальности и атмосферы.
  • Чехов известен своим умением сочетать трагедию и комедию, что делает его произведения актуальными и по сей день.
  • Зрители смогут не только насладиться игрой актеров, но и почувствовать дух времени, в котором писал Чехов.

Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального события!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
7 сентября
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
18:30 от 1500 ₽
27 сентября
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
18:30 от 1500 ₽

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