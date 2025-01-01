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Смерть Тузенбаха (Tuzenbachi surm)
Билеты от 6000₽
Киноафиша Смерть Тузенбаха (Tuzenbachi surm)

Спектакль Смерть Тузенбаха (Tuzenbachi surm)

Постановка
Театр на Бронной 18+
Продолжительность 4 часа
Возраст 18+
Билеты от 6000₽

О концерте/спектакле

«Смерть Тузенбаха». Новый Спектакль Константина Богомолова в Театре на Бронной

Приглашаем на премьеру нового спектакля «Смерть Тузенбаха» (Tuzenbachi surm), который поставил известный режиссер и автор текста Константин Богомолов. Это произведение обещает стать ярким событием театрального сезона.

Команда Спектакля

В постановке задействована талантливая команда:

  • Художник-постановщик: Лариса Ломакина
  • Художник по костюмам: Лариса Ломакина
  • Ассистент художника по костюмам: Анна-Мария Барбакару
  • Художник по свету: Иван Виноградов
  • Композитор: Валерий Васюков

О Спектакле

«Смерть Тузенбаха» - это современная интерпретация классической драмы, которая заставит зрителей задуматься о вечных вопросах жизни и смерти. Константин Богомолов, известный своими оригинальными подходами к классике, снова удивит публику новыми смысловыми акцентами и визуальными решениями.

Интересные Факты

Спектакль основан на пьесе Антона Чехова и включает в себя элементы, присущие как традиционному театру, так и современному искусству. Лариса Ломакина, художник-постановщик, известна своим уникальным стилем, который сочетает в себе элегантность и современность. Музыка Валерия Васюкова добавит особую атмосферу в спектакль, позволяя зрителям полностью погрузиться в мир героев.

Премьера

Не упустите возможность стать частью этого театрального события! Следите за анонсами и приходите на премьеру, чтобы увидеть, как классика может заиграть новыми красками!

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 августа
Театр на Бронной Москва, М.Бронная, 4
19:00 от 7000 ₽
14 сентября
Театр на Бронной Москва, М.Бронная, 4
19:00 от 6000 ₽
28 сентября
Театр на Бронной Москва, М.Бронная, 4
19:00 от 7000 ₽

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