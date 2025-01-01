Спектакль Смерть Тузенбаха (Tuzenbachi surm)

«Смерть Тузенбаха». Новый Спектакль Константина Богомолова в Театре на Бронной

Приглашаем на премьеру нового спектакля «Смерть Тузенбаха» (Tuzenbachi surm), который поставил известный режиссер и автор текста Константин Богомолов. Это произведение обещает стать ярким событием театрального сезона.

Команда Спектакля

В постановке задействована талантливая команда:

Художник-постановщик: Лариса Ломакина

Лариса Ломакина Художник по костюмам: Лариса Ломакина

Лариса Ломакина Ассистент художника по костюмам: Анна-Мария Барбакару

Анна-Мария Барбакару Художник по свету: Иван Виноградов

Иван Виноградов Композитор: Валерий Васюков

О Спектакле

«Смерть Тузенбаха» - это современная интерпретация классической драмы, которая заставит зрителей задуматься о вечных вопросах жизни и смерти. Константин Богомолов, известный своими оригинальными подходами к классике, снова удивит публику новыми смысловыми акцентами и визуальными решениями.

Интересные Факты

Спектакль основан на пьесе Антона Чехова и включает в себя элементы, присущие как традиционному театру, так и современному искусству. Лариса Ломакина, художник-постановщик, известна своим уникальным стилем, который сочетает в себе элегантность и современность. Музыка Валерия Васюкова добавит особую атмосферу в спектакль, позволяя зрителям полностью погрузиться в мир героев.

Премьера

Не упустите возможность стать частью этого театрального события! Следите за анонсами и приходите на премьеру, чтобы увидеть, как классика может заиграть новыми красками!