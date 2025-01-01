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Куклы
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Спектакль Куклы

Эксцентричный трагифарс про кукол и кукловодов
Постановка
Театр на Юго-Западе 16+
Продолжительность 3 часа 10 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

По мотивам пьесы Хосинто Грау «Сеньор Пигмалион»

Эпоха Великого Испанского театра близится к своему завершению. Мадрид с нетерпением ждет прибытия блестящей труппы сеньора Пигмалиона, а артисты и антрепренеры переживают в предвкушении грандиозных событий.

Труппа, которой нет равных

Слухи гласят, что эта труппа — лучшая не только в Европе, но и в мире. Но есть одна особенность: его актеры — Куклы. Каждая из них уникальна, идеальна, и все они — послушные творения своего создателя.

Неземное искусство

«Неземные создания, неземной жизни! Лица их светлы, движения легки, голоса чисты и прозрачны». Однако именно Мадрид, родина Пигмалиона, станет последним городом, который рукоплещет этой уникальной труппе.

Театр, в котором живут души

Но приходит момент, когда сам сеньор Пигмалион понимает: театр — это не просто искусство кукол, а место, где живут настоящие актеры из плоти, крови и нервов. Театр, в который приходят люди, как в храм, чтобы испытать невиданные чувства.

Режиссер
Валерий Белякович
В ролях
Евгений Бакалов
Алексей Матошин
Ольга Авилова
Антон Белов
Михаил Белякович

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Куклы Куклы Куклы Куклы Куклы
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