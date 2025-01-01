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Баядерка
Билеты от 1000₽
Киноафиша Баядерка

Спектакль Баядерка

6+
Режиссер Мариус Петипа, Мариус Петипа
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Трагическая история любви в «Баядерке». Балет на сцене РАМТа

Знаменитый французский хореограф Мариус Петипа в конце XIX века создал балет «Баядерка», который стал настоящей жемчужиной классического репертуара. Это произведение погружает зрителей в мир древней Индии и рассказывает трагическую историю любви между танцовщицей Никией и воином Солором.

Экзотика Востока в искусстве

Балет был создан в эпоху, когда Восток пользовался особой популярностью в искусстве. Художники, поэты и композиторы черпали вдохновение из экзотических сюжетов, что сделало «Баядерку» не только привлекательной для зрителей, но и символом культурного обмена между Западом и Востоком.

Музыка Людвига Минкуса

Музыку к балету написал чешский композитор Людвиг Минкус, который много работал в России. Его мелодии подчеркивают атмосферу таинственности и трагедии, создавая незабываемое звучание, которое до сих пор восхищает любителей балета по всему миру.

Не упустите возможность увидеть «Баядерку»

Не пропустите возможность увидеть этот классический шедевр на сцене! «Баядерка» продолжает вдохновлять новые поколения зрителей своим глубоким сюжетом и великолепной хореографией. Следите за анонсами и приходите на спектакль, чтобы насладиться магией театра!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
6 августа
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
19:00 от 1000 ₽
16 августа
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
19:00 от 1000 ₽
25 августа
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
19:00 от 1000 ₽

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