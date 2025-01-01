Кукольный театр «Миссис Хадсон» приглашает вас на чудесный спектакль «Цветик-семицветик». Эта постановка основана на классической истории, знакомой многим с детства. Здесь вас ждут яркие цветовые и световые эффекты, а также разнообразные виды кукол и элементы теневого театра.
Спектакль создаёт уютную домашнюю атмосферу, способствующую глубокому погружению в сказочный мир. Подходит для детей от четырёх лет, продолжительность спектакля составляет всего 35 минут.
Обратите внимание на некоторые правила нашего театра:
Ждем вас на нашем спектакле, который подарит удивительные впечатления и незабываемые моменты!