Цветик-семицветик
Киноафиша Цветик-семицветик

Спектакль Цветик-семицветик

0+
Продолжительность 35 минут
Возраст 0+

О спектакле

Спектакль «Цветик-семицветик» в кукольном театре «Миссис Хадсон»

Кукольный театр «Миссис Хадсон» приглашает вас на чудесный спектакль «Цветик-семицветик». Эта постановка основана на классической истории, знакомой многим с детства. Здесь вас ждут яркие цветовые и световые эффекты, а также разнообразные виды кукол и элементы теневого театра.

Уютная атмосфера

Спектакль создаёт уютную домашнюю атмосферу, способствующую глубокому погружению в сказочный мир. Подходит для детей от четырёх лет, продолжительность спектакля составляет всего 35 минут.

Правила посещения

Обратите внимание на некоторые правила нашего театра:

  • При входе необходимо снять уличную обувь. Вы можете взять с собой сменную обувь или остаться в носочках.
  • Билет необходим каждому зрителю, независимо от возраста, будь то ребёнок или взрослый.
  • Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями возврата билетов. Приобретая билет на наши мероприятия, вы подтверждаете согласие с условиями возврата.

Ждем вас на нашем спектакле, который подарит удивительные впечатления и незабываемые моменты!

Купить билет на спектакль Цветик-семицветик

Январь
3 января суббота
12:00
Пилигримы Новосибирск, Коммунистическая, 1
от 700 ₽
16:00
Пилигримы Новосибирск, Коммунистическая, 1
от 700 ₽

