Спектакль «Цветик-семицветик» в кукольном театре «Миссис Хадсон»

Кукольный театр «Миссис Хадсон» приглашает вас на чудесный спектакль «Цветик-семицветик». Эта постановка основана на классической истории, знакомой многим с детства. Здесь вас ждут яркие цветовые и световые эффекты, а также разнообразные виды кукол и элементы теневого театра.

Уютная атмосфера

Спектакль создаёт уютную домашнюю атмосферу, способствующую глубокому погружению в сказочный мир. Подходит для детей от четырёх лет, продолжительность спектакля составляет всего 35 минут.

Правила посещения

Обратите внимание на некоторые правила нашего театра:

При входе необходимо снять уличную обувь. Вы можете взять с собой сменную обувь или остаться в носочках.

Билет необходим каждому зрителю, независимо от возраста, будь то ребёнок или взрослый.

Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями возврата билетов. Приобретая билет на наши мероприятия, вы подтверждаете согласие с условиями возврата.

Ждем вас на нашем спектакле, который подарит удивительные впечатления и незабываемые моменты!