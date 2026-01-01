Спектакль Онегин

«Онегин». Деконструкция романа на сцене театра «Глобус»

«Феномен русской литературы», «энциклопедия русской жизни», «абсолютная галерея русских характеров» — так говорят о «Евгении Онегине». Это уникальное произведение Александра Сергеевича Пушкина вновь привлекает авторов, вдохновляя на новые интерпретации.

Уставший от высшего света Онегин, «всевышней волею Зевеса наследник всех своих родных», приезжает в тихое поместье. Здесь ему суждено встретить пылкого Ленского, милую Ольгу и загадочную Татьяну. Эта встреча станет началом драмы, которой мог бы позавидовать сам светский Петербург.

Современнее, чем когда-либо

На сцене театра «Глобус» представлено современное восприятие знакомого текста. Деконструкция не должна восприниматься как разрушение — это проникновение в канву романа через трещины времени. Подход к материалу позволяет зрителям ощутить глубину переживаний героев, актуальность их чувств и мыслей в сегодняшнем мире.

Драматург Виктория Костюкевич и режиссер Денис Хуснияров создают новую интерпретацию, как бы собирая знакомый сюжет из элементов, отражающих процессы, происходящие как в нашем обществе, так и в искусстве.

Эта версия «Онегина» предложит зрителю не только знакомую историю, но и новый опыт осмысления её значимости.