Спектакль Онегин

Онегин
Глобус 16+
О спектакле

«Онегин». Деконструкция романа на сцене театра «Глобус»

«Феномен русской литературы», «энциклопедия русской жизни», «абсолютная галерея русских характеров» — так говорят о «Евгении Онегине». Это уникальное произведение Александра Сергеевича Пушкина вновь привлекает авторов, вдохновляя на новые интерпретации.

Уставший от высшего света Онегин, «всевышней волею Зевеса наследник всех своих родных», приезжает в тихое поместье. Здесь ему суждено встретить пылкого Ленского, милую Ольгу и загадочную Татьяну. Эта встреча станет началом драмы, которой мог бы позавидовать сам светский Петербург.

Современнее, чем когда-либо

На сцене театра «Глобус» представлено современное восприятие знакомого текста. Деконструкция не должна восприниматься как разрушение — это проникновение в канву романа через трещины времени. Подход к материалу позволяет зрителям ощутить глубину переживаний героев, актуальность их чувств и мыслей в сегодняшнем мире.

Драматург Виктория Костюкевич и режиссер Денис Хуснияров создают новую интерпретацию, как бы собирая знакомый сюжет из элементов, отражающих процессы, происходящие как в нашем обществе, так и в искусстве.

Эта версия «Онегина» предложит зрителю не только знакомую историю, но и новый опыт осмысления её значимости. Не пропустите возможность увидеть это яркое театральное событие!

Март
Апрель
Май
18 марта среда
18:30
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1
19 марта четверг
18:30
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1
12 апреля воскресенье
18:00
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1
8 мая пятница
18:30
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1

Чиполлино
6+
Балет
Чиполлино
26 апреля в 18:00 НОВАТ
от 1000 ₽
Волк и семеро козлят
0+
Детский Кукольный
Волк и семеро козлят
11 апреля в 16:00 Новосибирский театр кукол
от 300 ₽
А рыбы спят?
12+
Детский Моноспектакль
А рыбы спят?
15 марта в 16:00 Пилигримы
от 900 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
