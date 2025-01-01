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Петерс
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Спектакль Петерс

Выразительная история выдумщика альтернативных миров 16+
Продолжительность 2 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Петерс: фантазия Татьяны Толстой в театре «Старый дом»

Театр «Старый дом» приглашает вас в мир рассказа Татьяны Толстой «Петерс», где каждый зритель окунется в атмосферу театральной фантазии.

Лирика Петербурга

В этом спектакле Петербург оживает перед нами, хлещет дождями и окутывает туманами, а его жители — словно весенние облака — парят над землей, воплощая легкость и воздушность бытия.

Петерс: между мечтой и реальностью

Главный герой, Петерс, жаждет пробудиться к жизни, испить её как родниковую воду. Но способна ли реальность удовлетворить его романтические стремления? Этот вопрос зритель будет исследовать вместе с героями спектакля.

Театральное преображение

После успешных постановок «Идиота» и «Социопата», режиссер Андрей Прикотенко представляет «Петерс» — историю, в которой актеры театра раскрывают новые грани своего таланта. Спектакль проведет вас через века, чтобы взглянуть на жизнь Петерса, обаятельного мечтателя и создателя альтернативных миров.

Режиссер
Андрей Прикотенко
В ролях
Анатолий Григорьев
Тимофей Мамлин
Лариса Чернобаева
Софья Васильева
Альбина Лозовая

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 18 августа
Старый дом Новосибирск, Большевистская, 45
19:00 от 800 ₽

Фотографии

Петерс Петерс Петерс Петерс

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