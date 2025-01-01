Спектакль Петерс

Петерс: фантазия Татьяны Толстой в театре «Старый дом»

Театр «Старый дом» приглашает вас в мир рассказа Татьяны Толстой «Петерс», где каждый зритель окунется в атмосферу театральной фантазии.

Лирика Петербурга

В этом спектакле Петербург оживает перед нами, хлещет дождями и окутывает туманами, а его жители — словно весенние облака — парят над землей, воплощая легкость и воздушность бытия.

Петерс: между мечтой и реальностью

Главный герой, Петерс, жаждет пробудиться к жизни, испить её как родниковую воду. Но способна ли реальность удовлетворить его романтические стремления? Этот вопрос зритель будет исследовать вместе с героями спектакля.

Театральное преображение

После успешных постановок «Идиота» и «Социопата», режиссер Андрей Прикотенко представляет «Петерс» — историю, в которой актеры театра раскрывают новые грани своего таланта. Спектакль проведет вас через века, чтобы взглянуть на жизнь Петерса, обаятельного мечтателя и создателя альтернативных миров.