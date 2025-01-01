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Crave Airlines с Риналем Мухаметовым
Билеты от 20000₽
Киноафиша Crave Airlines с Риналем Мухаметовым

Спектакль Crave Airlines с Риналем Мухаметовым

Постановка
Crave 18+
Возраст 18+
Билеты от 20000₽

О концерте/спектакле

Полет в мир фантазий: спектакль «Crave Airlines» с Риналем Мухаметовым

Добро пожаловать на борт уникальных авиалиний «Crave»! Это не просто театр, это целый мир, где ваши самые смелые желания могут стать реальностью. Под руководством талантливого Риналя Мухаметова вы отправитесь в незабываемое путешествие, полное страсти и эмоций.

Уникальный спектакль

«Crave Airlines» предлагает зрителям уникальную атмосферу, которая перенесет вас в волшебный мир сексуальных фантазий и запретных желаний. Забудьте о скучных перелетах — здесь вы сможете «посетить» Амстердам за порцией сладкого унижения или испытать удачу в гендерно-сексуальной лотерее в Тайланде.

Необычные направления

Спектакль открывает двери в самые экзотические уголки мира. Вы можете отправиться в Японию за экстремальными ощущениями или просто насладиться всем, что предлагает «Crave», не покидая уютного зала. Здесь, на борту, вас ждёт захватывающее зрелище.

Визуальное и аудиальное наслаждение

Приготовьтесь к встрече с самыми сексуальными артистами, которые совместно с инновационными декорациями создадут неповторимую атмосферу. Музыка, способная тронуть до глубины души, и нереальные костюмы — всё это станет симбиозом видения художника и мастерства актёров.

Не упустите возможность стать частью этого удивительного спектакля! Забронируйте билет и отправьтесь в полет, который навсегда останется в вашей памяти.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
7 августа
Crave Москва, Лубянский пр., 15, стр. 2
20:00 от 20000 ₽
8 августа
Crave Москва, Лубянский пр., 15, стр. 2
20:00 от 20000 ₽
9 августа
Crave Москва, Лубянский пр., 15, стр. 2
19:00 от 20000 ₽

Фотографии

Crave Airlines с Риналем Мухаметовым Crave Airlines с Риналем Мухаметовым Crave Airlines с Риналем Мухаметовым Crave Airlines с Риналем Мухаметовым Crave Airlines с Риналем Мухаметовым Crave Airlines с Риналем Мухаметовым

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