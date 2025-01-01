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Опасный холостяк
Киноафиша Опасный холостяк

Спектакль Опасный холостяк

16+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Искрометная комедия с неожиданными поворотами

Он — музыкант, она — певица. В их жизни 30 лет совместной работы, но что-то в их отношениях всегда остается невысказанным. На очередной репетиции певицы и её бессменного аккомпаниатора он решает сделать этот день идеальным свиданием. Однако, как это часто бывает, что-то идет не по плану...

В спектакле переплетаются воспоминания, фантазии, интриги и разочарования. Герои ведут себя с абсолютной искренностью, но при этом их поведение порой далёко от адекватного. Все это подается с искрометным юмором, хорошей музыкой и неожиданными поворотами событий.

Тема любви в зрелом возрасте

Постановка расскажет о том, что любовь не всегда проста и понятна, а для героев, давно не молодых, она становится делом рискованным, даже опасным. Это не просто комедия, но и тонкое исследование человеческих отношений и внутреннего мира взрослых людей.

Не пропустите этот спектакль, который будет сочетанием юмора, музыки и драматических моментов с совершенно обескураживающим финалом.

В ролях
Галина Данилова
Эдуард Радзюкевич

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Уфа, 1 ноября
Уфимский ГДК Уфа, просп. Октября, 137
19:00 от 1200 ₽
Воронеж, 12 декабря
Воронежский городской дворец культуры Воронеж, 9 Января, 108
19:00 от 1500 ₽
Самара, 20 декабря
Самарский дом офицеров Самара, Шостаковича, 7
19:00 от 1000 ₽

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