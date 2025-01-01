Concerto grosso: Оркестр «Виртуозы Москвы»

Концерт «Concerto grosso» от Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы»

Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы», художественным руководителем которого является Владимир Спиваков, вновь порадует зрителей. В программе примут участие талантливые солисты:

Александр РАММ – виолончель

Эмиль МИРОСЛАВСКИЙ – гобой

Алексей ЛУНДИН – скрипка

Дирижировать концертом будет Арсентий ТКАЧЕНКО.

Программа концерта

В этот вечер зрители смогут насладиться произведениями:

И.С. Баха

А. Пьяццоллы

М. де Фалья

Э. Вила-Лобоса

Феномен «Виртуозов Москвы»

Созданный более 45 лет назад Владимиром Спиваковым, оркестр «Виртуозы Москвы» по праву считается одним из лучших камерных оркестров в России. Каждое их выступление – это событие, которое не оставляет равнодушным ни одного зрителя. Феноменальная артистическая свобода и высочайший профессионализм делают их концерты настоящими шедеврами.

Уникальная программа

Программа «Concerto grosso» погрузит слушателей в музыкальную связь времен, предлагая уникальную мозаику стилей от Баха до Пьяццоллы. Концертный жанр «большого концерта» создает захватывающий диалог между музыкантами и инструментами, что сделает этот вечер незабываемым.

Звезда вечера – Александр Рамм

В концерте примет участие один из самых одаренных виолончелистов своего поколения – Александр Рамм. Он является обладателем серебряной медали Международного конкурса имени П.И. Чайковского (2015), победителем конкурса виолончелистов в Пекине и лауреатом престижного Paulo Cello Competition в Хельсинки (2013). Сегодня его игра звучит в лучших концертных залах мира.

Дирижер Арсентий Ткаченко

За дирижерским пультом в этот вечер будет Арсентий Ткаченко, лауреат Всероссийского конкурса молодых дирижеров симфонических оркестров имени И.А. Мусина. Он является постоянным приглашенным дирижером ГКО «Виртуозы Москвы», что подтверждает его высокий профессионализм и талант.

Обратите внимание: в программе возможны изменения.