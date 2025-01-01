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Concerto grosso: Оркестр «Виртуозы Москвы»
Билеты от 700₽
Киноафиша Concerto grosso: Оркестр «Виртуозы Москвы»

Concerto grosso: Оркестр «Виртуозы Москвы»

6+
Возраст 6+
Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

Концерт «Concerto grosso» от Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы»

Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы», художественным руководителем которого является Владимир Спиваков, вновь порадует зрителей. В программе примут участие талантливые солисты:

  • Александр РАММ – виолончель
  • Эмиль МИРОСЛАВСКИЙ – гобой
  • Алексей ЛУНДИН – скрипка

Дирижировать концертом будет Арсентий ТКАЧЕНКО.

Программа концерта

В этот вечер зрители смогут насладиться произведениями:

  • И.С. Баха
  • А. Пьяццоллы
  • М. де Фалья
  • Э. Вила-Лобоса

Феномен «Виртуозов Москвы»

Созданный более 45 лет назад Владимиром Спиваковым, оркестр «Виртуозы Москвы» по праву считается одним из лучших камерных оркестров в России. Каждое их выступление – это событие, которое не оставляет равнодушным ни одного зрителя. Феноменальная артистическая свобода и высочайший профессионализм делают их концерты настоящими шедеврами.

Уникальная программа

Программа «Concerto grosso» погрузит слушателей в музыкальную связь времен, предлагая уникальную мозаику стилей от Баха до Пьяццоллы. Концертный жанр «большого концерта» создает захватывающий диалог между музыкантами и инструментами, что сделает этот вечер незабываемым.

Звезда вечера – Александр Рамм

В концерте примет участие один из самых одаренных виолончелистов своего поколения – Александр Рамм. Он является обладателем серебряной медали Международного конкурса имени П.И. Чайковского (2015), победителем конкурса виолончелистов в Пекине и лауреатом престижного Paulo Cello Competition в Хельсинки (2013). Сегодня его игра звучит в лучших концертных залах мира.

Дирижер Арсентий Ткаченко

За дирижерским пультом в этот вечер будет Арсентий Ткаченко, лауреат Всероссийского конкурса молодых дирижеров симфонических оркестров имени И.А. Мусина. Он является постоянным приглашенным дирижером ГКО «Виртуозы Москвы», что подтверждает его высокий профессионализм и талант.

Обратите внимание: в программе возможны изменения.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
2 декабря
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
19:00 от 700 ₽

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