Concerto grosso: Оркестр «Виртуозы Москвы»

Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы», художественным руководителем которого является Владимир Спиваков, вновь порадует зрителей. В программе примут участие талантливые солисты:
Дирижировать концертом будет Арсентий ТКАЧЕНКО.
В этот вечер зрители смогут насладиться произведениями:
Созданный более 45 лет назад Владимиром Спиваковым, оркестр «Виртуозы Москвы» по праву считается одним из лучших камерных оркестров в России. Каждое их выступление – это событие, которое не оставляет равнодушным ни одного зрителя. Феноменальная артистическая свобода и высочайший профессионализм делают их концерты настоящими шедеврами.
Программа «Concerto grosso» погрузит слушателей в музыкальную связь времен, предлагая уникальную мозаику стилей от Баха до Пьяццоллы. Концертный жанр «большого концерта» создает захватывающий диалог между музыкантами и инструментами, что сделает этот вечер незабываемым.
В концерте примет участие один из самых одаренных виолончелистов своего поколения – Александр Рамм. Он является обладателем серебряной медали Международного конкурса имени П.И. Чайковского (2015), победителем конкурса виолончелистов в Пекине и лауреатом престижного Paulo Cello Competition в Хельсинки (2013). Сегодня его игра звучит в лучших концертных залах мира.
За дирижерским пультом в этот вечер будет Арсентий Ткаченко, лауреат Всероссийского конкурса молодых дирижеров симфонических оркестров имени И.А. Мусина. Он является постоянным приглашенным дирижером ГКО «Виртуозы Москвы», что подтверждает его высокий профессионализм и талант.
Обратите внимание: в программе возможны изменения.