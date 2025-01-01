Группа Стаса Намина «Цветы»

Легенды советской сцены в новом звучании

Культовые хиты «Мы желаем счастья вам», «Звёздочка моя ясная», «Старый рояль» знакомы каждому. Эти мелодии остаются символами тепла, искренности и светлой ностальгии, объединяя поколения.

История длиною в 50 лет

Созданный в 1969 году коллектив «Цветы» под руководством Стаса Намина стал отражением своей эпохи. Пережив цензуру, перемены и вызовы времени, группа сохранила свою творческую энергию и в 2019 году отметила полувековой юбилей, оставаясь в прекрасной форме.

Легендарные участники

«Цветы» стали стартовой площадкой для многих звёзд. Константин Никольский вспоминает коллектив как первую профессиональную школу, а Игорь Саруханов — как исполнение юношеской мечты стать частью легенды.

Атмосфера концерта

Концерт в Академ Джаз Клубе подарит уютные и камерные аранжировки любимых песен. Это шанс окунуться в атмосферу беззаботной юности, наполненной доброй, солнечной музыкой.

Присоединяйтесь к теплому вечеру, где песни исполняются всем залом!