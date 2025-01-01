Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Группа Стаса Намина «Цветы»
Билеты от 1500₽
Киноафиша Группа Стаса Намина «Цветы»

Группа Стаса Намина «Цветы»

18+
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Легенды советской сцены в новом звучании

Культовые хиты «Мы желаем счастья вам», «Звёздочка моя ясная», «Старый рояль» знакомы каждому. Эти мелодии остаются символами тепла, искренности и светлой ностальгии, объединяя поколения.

История длиною в 50 лет

Созданный в 1969 году коллектив «Цветы» под руководством Стаса Намина стал отражением своей эпохи. Пережив цензуру, перемены и вызовы времени, группа сохранила свою творческую энергию и в 2019 году отметила полувековой юбилей, оставаясь в прекрасной форме.

Легендарные участники

«Цветы» стали стартовой площадкой для многих звёзд. Константин Никольский вспоминает коллектив как первую профессиональную школу, а Игорь Саруханов — как исполнение юношеской мечты стать частью легенды.

Атмосфера концерта

Концерт в Академ Джаз Клубе подарит уютные и камерные аранжировки любимых песен. Это шанс окунуться в атмосферу беззаботной юности, наполненной доброй, солнечной музыкой.

Присоединяйтесь к теплому вечеру, где песни исполняются всем залом!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 июля
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
19:00 от 1500 ₽

В ближайшие дни

Мария Гусева & Александр Мозгунов / Вечер легендарных хитов зарубежной эстрады
16+
Эстрада
Мария Гусева & Александр Мозгунов / Вечер легендарных хитов зарубежной эстрады
28 сентября в 20:00 Ритм-блюз
от 1000 ₽
16+
Джаз
Classic Jazz
16 октября в 20:00 Jam Club
от 1500 ₽
18+
Вечеринка Эстрада
Кому за
23 декабря в 19:00 Глебовский ДК
от 1500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше