Saturday Night: Нэш Альберт
12+
О концерте

Концерт Нэша Альберта в клубе Алексея Козлова

В клубе Алексея Козлова выступит Нэш Альберт, известный фронтмен и создатель группы «Blast Unit Moscow». В программе — мелодичный гитарный рок, включая как уже известные композиции, так и новинки. Компанию Нэшу составят музыканты: Александр Торопкин (ударные), Дмитрий Честных (бас-гитара, вокал) и Сергей Виноградов (соло-гитара, вокал). Концерт будет интересен поклонникам альтернативного рока и любителям живых выступлений.

Яркая карьера Нэша Альберта

Нэш Альберт стал известен как фронтмен и создатель группы «Blast Unit Moscow», которой британский музыкальный журнал «NME» присвоил титул «крёстные отцы российского альтернативного рока». В программе концерта прозвучат как хиты группы, так и композиции из нового альбома.

История успеха

Нэш (Nash) — певец и музыкант грузинского происхождения. Свое выступление он начал в США, где прожил с 1991 по 1996 год. Вернувшись в Москву, Нэш основал группу «Blast», позднее переименованную в «Blast Unit Moscow». Первый альбом группы, «Pigs Can Fly», принёс успех и контракт с британским рекорд-лейблом «Ghost Records».

Группа активно гастролировала по России и Англии, выступая на престижных фестивалях. Продюсером группы стал Марк Толли, ранее работавший с легендарными «The Stone Roses». В 2003 году Нэш и его команда открывали концерты «Blur» в Москве и Санкт-Петербурге. В 2006 году они поддерживали многотысячную аудиторию перед выступлением группы «HIM».

В 2005 году вышел альбом «F**k The Industry», который стал популярным в эфире радиостанций. В 2008 году Нэш основал свой музыкальный фестиваль «Blastfest», на котором выступали такие известные группы, как «Suede», «Bloc Party» и «Supergrass».

Самый успешный альбом группы — «Krisis Of Genre» — вышел в 2014 году при участии продюсера Martin «Youth» Glover. В том же году Нэш начал сольную карьеру, выпустив альбом «Rude Beggar», записанный в Ливерпуле. В 2017 году Нэш работал над новым альбомом, а мастеринг первого сингла «Better Home & Sunrise» осуществил легендарный Боб Людвиг.

Музыканты на сцене

На сцене Нэш будет выступать в составе:
- Nash (гитара, вокал)
- Александр Торопкин (ударные)
- Дмитрий Честных (бас-гитара, вокал)
- Сергей Виноградов (соло-гитара, вокал).

Июль
4 июля суббота
22:00
Клуб Алексея Козлова Москва, Маросейка, 9/2
от 1000 ₽

