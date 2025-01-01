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Кентервильское привидение
Билеты от 2000₽
Киноафиша Кентервильское привидение

Спектакль Кентервильское привидение

6+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

«Кентервильское привидение»: Волшебная сказка на сцене ЦДА

Приготовьтесь к незабываемым приключениям в музыкальном спектакле «Кентервильское привидение», который представит Мастерская Арины Мороз в сопровождении талантливого ансамбля ирландской музыки. Эта постановка основана на знаменитой повести Оскара Уайльда и обещает зрителям погружение в мир волшебства и юмора.

Сюжет

Семья Отис, решившая приобрести старинное поместье, сталкивается с неожиданными обитателями своего нового жилья — привидением сэра Саймона. Вместо того чтобы испугаться, супруги Отис и их младшие дети начинают весело высмеивать призрака, а младшие объявляют на него охоту. Однако старшая дочь Вирджиния, обладая особым даром, находит старинное предсказание, которое может изменить судьбу призрака.

Магия и музыка

Спектакль изобилует музыкальными номерами, юмором и волшебными элементами. Зрителей ждет вращающаяся декорация, которая позволит заглянуть в самые укромные уголки особняка. Фамильные портреты Кентервилей не только оживут, но и заговорят, а главные герои попадут в прошлое благодаря старинным зеркалам.

Для всей семьи

«Кентервильское привидение» — это идеальный выбор для семейного просмотра. Спектакль увлечет как детей, так и взрослых, погружая их в атмосферу забавных приключений и трогательных моментов. Не упустите возможность стать частью этой волшебной истории!

Режиссер
Арина Мороз
В ролях
Владимир Филиппов
Кристина Таскина
Иван Мартынов
Ольга Терехун
Константин Муранов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
11 октября
Центральный дом архитектора Москва, Гранатный пер., 7
18:00 от 2000 ₽

Фотографии

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