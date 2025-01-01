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Дубровский
Билеты от 1000₽
Киноафиша Дубровский

Спектакль Дубровский

Постановка
Поколение 12+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Мюзикл «Дубровский»: история любви и страсти

Мюзикл «Дубровский» – это захватывающая романтическая история о любви и вражде, дружбе и предательстве, людских страстях и судьбах. Эта вневременная, актуальная для любого времени история рассказана средствами современной музыки, где переплетаются неоклассика, R&B, рок и поп-музыка. Она интересна людям разных поколений и вкусов.

Уникальная постановка

Великолепная хореография и сценическое действие, в котором занята практически вся труппа Театра, делают постановку поистине уникальной! Каждый элемент спектакля создан для того, чтобы погрузить зрителя в атмосферу эмоций и переживаний героев.

Команда авторов

Мюзикл «Дубровский» написали знаменитые российские авторы, которые уже успели зарекомендовать себя в театральной сфере. Композитор и продюсер, заслуженный деятель искусств России Ким Брейтбург и драматург, автор поэтических текстов Карен Кавалерян создали множество популярных песен и мюзиклов. Их сотрудничество обещает зрителям не только захватывающий сюжет, но и музыкальные хиты.

Не пропустите!

Не упустите возможность стать частью этой удивительной истории! Мюзикл «Дубровский» ждет вас на сцене, чтобы подарить незабываемые эмоции и впечатления.

Режиссер
Николай Андросов
В ролях
Константин Скрипалев
Артур Мухаметдинов
Денис Стебунов
Вадим Панфилов
Дарья Воробьева

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
11 сентября
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
19:00 от 1000 ₽
20 сентября
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
18:00 от 1000 ₽
21 сентября
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
13:00 от 1000 ₽
11 октября
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
13:00 от 1000 ₽ 18:00 от 1000 ₽
24 октября
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
19:00 от 1000 ₽
8 ноября
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
13:00 от 1000 ₽ 18:00 от 1000 ₽
20 ноября
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
19:00 от 1000 ₽
30 ноября
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
18:00 от 1000 ₽

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