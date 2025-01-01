Спектакль Дубровский

Мюзикл «Дубровский»: история любви и страсти

Мюзикл «Дубровский» – это захватывающая романтическая история о любви и вражде, дружбе и предательстве, людских страстях и судьбах. Эта вневременная, актуальная для любого времени история рассказана средствами современной музыки, где переплетаются неоклассика, R&B, рок и поп-музыка. Она интересна людям разных поколений и вкусов.

Уникальная постановка

Великолепная хореография и сценическое действие, в котором занята практически вся труппа Театра, делают постановку поистине уникальной! Каждый элемент спектакля создан для того, чтобы погрузить зрителя в атмосферу эмоций и переживаний героев.

Команда авторов

Мюзикл «Дубровский» написали знаменитые российские авторы, которые уже успели зарекомендовать себя в театральной сфере. Композитор и продюсер, заслуженный деятель искусств России Ким Брейтбург и драматург, автор поэтических текстов Карен Кавалерян создали множество популярных песен и мюзиклов. Их сотрудничество обещает зрителям не только захватывающий сюжет, но и музыкальные хиты.

Не пропустите!

Не упустите возможность стать частью этой удивительной истории! Мюзикл «Дубровский» ждет вас на сцене, чтобы подарить незабываемые эмоции и впечатления.