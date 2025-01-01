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Чужой ребенок
Билеты от 1000₽
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Спектакль Чужой ребенок

Постановка
Театр на Таганке 16+
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Новая комедия положений 

Спектакль режиссёра Александра Карпушина «Чужой ребёнок», созданный по одноимённой пьесе Василия Шкваркина, переносит зрителя в вихрь событий, где жизнь сталкивается с театром, а привычные представления приобретают неожиданные, порой абсурдные формы.

Завязка сюжета
Для молодой актрисы Мани подготовка к её первой большой роли оборачивается не только профессиональным вызовом, но и личной драмой. Одно недоразумение запускает цепь событий, которые превращают репетицию в сложный и забавный процесс самопознания.

Характеры и стиль
Режиссёр Александр Карпушин создал комедию положений с намеренным преувеличением. Он усилил характеры до карикатурных, а образы до комических, но сохранил их человечность и узнаваемость. Под яркой театральной формой скрываются проблемы, которые могут быть близки каждому зрителю.

Эмоции через смех
Спектакль показывает, как через юмор можно не только рассмешить, но и преодолеть страхи. За саркастическим и эпатажным миром пьесы остаются простые, понятные люди, которые могут напоминать соседей или даже членов семьи.

Режиссер
Александр Карпушин
В ролях
Надежда Флерова
Роман Колотухин
Виктор Степанян
Елена Оболенская
Галина Виноградова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 августа
Театр на Таганке Москва, Земляной Вал, 76/21
19:00 от 1000 ₽
9 сентября
Театр на Таганке Москва, Земляной Вал, 76/21
19:00 от 1000 ₽
2 октября
Театр на Таганке Москва, Земляной Вал, 76/21
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Чужой ребенок Чужой ребенок Чужой ребенок Чужой ребенок Чужой ребенок Чужой ребенок Чужой ребенок Чужой ребенок Чужой ребенок Чужой ребенок Чужой ребенок Чужой ребенок Чужой ребенок

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