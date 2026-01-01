Оповещения от Киноафиши
19.14
Билеты от 3500₽
Постановка
МХТ им. Чехова 16+
Продолжительность 100 минут
Возраст 16+
Билеты от 3500₽

О спектакле

Спектакль-кабаре «19.14» в МХТ имени А.П. Чехова

В МХТ имени А.П. Чехова состоится спектакль-кабаре, который под названием «19.14» расскажет о судьбах французских и немецких солдат во время Первой мировой войны. Это история о том, как мечты о славе и геройстве сменяются жестокой реальностью, установившей взаимную ненависть и опустошение.

Конферансье на сцене

В центре действа — конферансье, который очаровывает зрителей весёлыми историями и мелодиями. Однако, развлечение длится недолго: реальность войны будет проникать на сцену, заставляя задуматься о трагических последствиях конфликта.

Историческая справка

Премьера спектакля состоялась в 2014 году, приуроченная к 100-летию начала Первой мировой войны. Этот грандиозный эпизод истории, несмотря на свою важность, часто остается на заднем плане в общественном сознании.

Кабаре: не просто развлечение

Создатели спектакля стремятся вызвать интерес к событиям, которые изменили ход истории. Они исследуют, что такое Великая окопная война по мотивам романа Э. Ремарка «На Западном фронте без перемен». Это не просто лекция о человеческой жестокости, а живая и запоминающаяся интерпретация, сочетающая в себе развлечение и глубокие размышления.

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который заставляет задуматься о настоящем за веселыми мелодиями и шутками!

В ролях
Артем Волобуев
Артем Волобуев
Павел Ворожцов
Павел Ворожцов
Олег Гаас
Олег Гаас
Ольга Литвинова
Ольга Литвинова
Ростислав Лаврентьев

Купить билет на спектакль 19.14

Помощь с билетами
Март
15 марта воскресенье
19:00
МХТ им. Чехова Москва, Камергерский пер., 3
от 3500 ₽

Фотографии

19.14

