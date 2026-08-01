Спектакль Квадратура круга

Квадратура круга: возвращение классики в театре Шиловского

В Московском театре-студии Всеволода Шиловского состоится премьера спектакля «Квадратура круга» по пьесе Валентина Петровича Катаева, одного из самых значительных русских писателей XX века.

Данная пьеса, созданная Катаевым, уже успела завоевать признание ценителей театрального искусства и была поставлена на сценах различных театров. Она отличается глубоким содержанием и актуальными темами, что делает ее привлекательной для зрителей, интересующихся классической драматургией.

Катаев, известный своими романами, повестями и рассказами, также оставил заметный след в театральной литературе. «Квадратура круга» — не просто пьеса, это произведение, которое прекрасно отражает дух времени и личные переживания автора.

Не упустите возможность увидеть эту классическую работу на сцене театра. Спектакль обещает быть интересным и запоминающимся.