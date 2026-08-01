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Квадратура круга
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Киноафиша Квадратура круга

Спектакль Квадратура круга

Постановка
Театр-студия Всеволода Шиловского 16+
Возраст 16+
Билеты от 0₽

О спектакле

Квадратура круга: возвращение классики в театре Шиловского

В Московском театре-студии Всеволода Шиловского состоится премьера спектакля «Квадратура круга» по пьесе Валентина Петровича Катаева, одного из самых значительных русских писателей XX века.

Данная пьеса, созданная Катаевым, уже успела завоевать признание ценителей театрального искусства и была поставлена на сценах различных театров. Она отличается глубоким содержанием и актуальными темами, что делает ее привлекательной для зрителей, интересующихся классической драматургией.

Катаев, известный своими романами, повестями и рассказами, также оставил заметный след в театральной литературе. «Квадратура круга» — не просто пьеса, это произведение, которое прекрасно отражает дух времени и личные переживания автора.

Не упустите возможность увидеть эту классическую работу на сцене театра. Спектакль обещает быть интересным и запоминающимся.

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Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
29 августа суббота
18:00
Театр-студия Всеволода Шиловского Москва, Петровка, 17, стр. 2
1 сентября вторник
19:00
Театр-студия Всеволода Шиловского Москва, Петровка, 17, стр. 2
от 2000 ₽
4 сентября пятница
19:00
Театр-студия Всеволода Шиловского Москва, Петровка, 17, стр. 2
17 сентября четверг
19:00
Театр-студия Всеволода Шиловского Москва, Петровка, 17, стр. 2
от 1500 ₽
26 сентября суббота
18:00
Театр-студия Всеволода Шиловского Москва, Петровка, 17, стр. 2
6 октября вторник
19:00
Театр-студия Всеволода Шиловского Москва, Петровка, 17, стр. 2
от 1500 ₽
17 октября суббота
18:00
Театр-студия Всеволода Шиловского Москва, Петровка, 17, стр. 2
28 октября среда
19:00
Театр-студия Всеволода Шиловского Москва, Петровка, 17, стр. 2
от 1500 ₽
8 ноября воскресенье
18:00
Театр-студия Всеволода Шиловского Москва, Петровка, 17, стр. 2
18 ноября среда
19:00
Театр-студия Всеволода Шиловского Москва, Петровка, 17, стр. 2
от 1500 ₽
27 ноября пятница
19:00
Театр-студия Всеволода Шиловского Москва, Петровка, 17, стр. 2

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