Голубчик
Киноафиша Голубчик

Спектакль Голубчик

Постановка
Старый дом 18+
Режиссер Александр Золотовицкий
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Премьера спектакля «Голубчик» по роману Эмиля Ажара в Новосибирском театре «Старый дом»

Спектакль «Голубчик» вдохновлён известным романом Эмиля Ажара, который произвёл фурор в литературе 1970-х годов. Эмиль Ажар — это псевдоним знаменитого писателя Ромена Гари, который стал известен благодаря своей второй книге «Вся жизнь впереди», удостоенной Гонкуровской премии.

Уникальная история дружбы

В центре повествования лежит необычная дружба главного героя и его питомца — огромного удава по имени Голубчик. Их необычные отношения становятся символом гражданской позиции и сознательного выбора главного героя. Однако взаимодействие с таким необычным другом вызывает множество неудобств, что создаёт дополнительное напряжение в сюжете.

Темы взаимопонимания и непохожести

Роман затрагивает глубокие темы взаимопонимания и плату за непохожесть на остальных. Тонкий юмор, присущий Гари, порой оборачивается серьезной трагедией, что делает эту историю многослойной и глубокой.

Неизменное присутствие Гонкуровской премии

История поиска Эмиля Ажара, как и его двойной успех с премией Гонкур, вдохновляет не только литературных критиков, но и театралов. В спектакле можно ожидать яркую визуализацию этой сложной истории, переплетённой с комическими и трагическими моментами.

Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального события в Новосибирском театре «Старый дом». Спектакль обещает быть зрелищным и насыщенным эмоциями!

Октябрь
Ноябрь
24 октября пятница
19:00
Старый дом Новосибирск, Большевистская, 45
от 1000 ₽
25 октября суббота
18:00
Старый дом Новосибирск, Большевистская, 45
от 1000 ₽
26 октября воскресенье
18:00
Старый дом Новосибирск, Большевистская, 45
от 1000 ₽
25 ноября вторник
19:00
Старый дом Новосибирск, Большевистская, 45
от 800 ₽
26 ноября среда
19:00
Старый дом Новосибирск, Большевистская, 45
от 800 ₽

