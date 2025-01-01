Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Если я разлюблю тебя?
Киноафиша Если я разлюблю тебя?

Спектакль Если я разлюблю тебя?

18+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 18+

О концерте/спектакле

О спектакле

«Если я разлюблю тебя?» – это спектакль о любви и её причудливых проявлениях, пробирающих до дрожи. В центре сюжета – вечные темы любви и измены, слабости и силы, простодушия и коварства. Спектакль погружает зрителя в атмосферу комического ужаса, постепенно нарастающего с каждой сценой.

Сюжет

Главная героиня, Ева, живет в одиночестве, не в силах существовать без любви и обожания. Её жизнь меняется, когда она встречает молодого интеллигента Бруно. Постепенно он втягивается в водоворот событий, полный удивительных сюрпризов и роковых ошибок.

С каждой сценой атмосфера становится всё более напряженной. Герои проходят через множество эмоций: интерес, ненависть, желание, страсть и любовь. Но к чему приведет этот вихрь чувств? Возможно, к любовному треугольнику, где все углы острые.

Неожиданная развязка спектакля подтверждает старую истину: будь осторожен со своими желаниями – они могут сбыться. Любовь, которая так желанна для Евы, оказывается силой, способной привести к фатальным последствиям.

Рекомендации

Этот спектакль – настоящий подарок для ценителей театрального искусства. Атмосфера комического гротеска, которая нарастает с каждой сценой, и неожиданные повороты сюжета удержат внимание зрителя до самого конца. Не пропустите возможность увидеть постановку, которая заставит вас задуматься о природе любви и её опасностях.

Режиссер
Василий Олийчук
В ролях
Валентин Олийчук
Влада Франк
Камиль Кунгуров
Юлия Новикова

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 18 сентября
Новосибирский дом актера Новосибирск, Серебренниковская, 35
18:30 от 500 ₽

Фотографии

Если я разлюблю тебя? Если я разлюблю тебя? Если я разлюблю тебя? Если я разлюблю тебя? Если я разлюблю тебя? Если я разлюблю тебя? Если я разлюблю тебя? Если я разлюблю тебя?

В ближайшие дни

Колобок
0+
Детский Кукольный
Колобок
21 сентября в 16:00 Новосибирский театр кукол
от 400 ₽
Теремок
0+
Детский Кукольный
Теремок
17 сентября в 18:30 Новосибирский театр кукол
от 350 ₽
Позови меня...
16+
Комедия
Позови меня...
13 сентября в 18:00 Мой театр
от 800 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше