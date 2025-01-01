«Путаница», беби-спектакль, созданный на основе произведения Корнея Чуковского, открывает двери в волшебный мир театра для зрителей от 7 месяцев до 5-6 лет. Это не просто представление, а первое знакомство малышей с театральным пространством и культурой.
Спектакль предлагает уникальный формат взаимодействия, где детская игра «Кубики» оживает на сцене. Яркие цвета и динамичные сцены не только увлекут малышей, но и их родителей, создавая атмосферу радости и творчества.
Уютное расположение на подушках позволяет маленьким зрителям чувствовать себя как дома. Живое исполнение музыки на металлофоне и ксилофоне добавляет особенный шарм представлению, делая каждый момент незабываемым.
Приглашаем вас и ваших малышей на спектакль «Путаница», где каждый сможет стать частью волшебства и открыть для себя мир театра. Продолжительность представления — 30 минут. Ждем вас за порцией удивительных впечатлений!