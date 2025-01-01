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Путаница
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Спектакль Путаница

0+
Режиссер Елена Кузнецова, Владимир Кузнецов
Продолжительность 30 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

«Путаница»: волшебное погружение в мир театра для самых маленьких

Первые шаги в мире большого искусства

«Путаница», беби-спектакль, созданный на основе произведения Корнея Чуковского, открывает двери в волшебный мир театра для зрителей от 7 месяцев до 5-6 лет. Это не просто представление, а первое знакомство малышей с театральным пространством и культурой.

Интерактивное путешествие с «Кубиками»

Спектакль предлагает уникальный формат взаимодействия, где детская игра «Кубики» оживает на сцене. Яркие цвета и динамичные сцены не только увлекут малышей, но и их родителей, создавая атмосферу радости и творчества.

Домашняя атмосфера и живая музыка

Уютное расположение на подушках позволяет маленьким зрителям чувствовать себя как дома. Живое исполнение музыки на металлофоне и ксилофоне добавляет особенный шарм представлению, делая каждый момент незабываемым.

Важная информация для зрителей

  • При посещении театра необходимо снять уличную обувь. По желанию можно взять с собой сменную обувь или оставаться в носках.
  • Билет требуется для каждого зрителя, включая детей и взрослых.
  • Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями возврата билетов на сайте театра.

Приглашаем вас и ваших малышей на спектакль «Путаница», где каждый сможет стать частью волшебства и открыть для себя мир театра. Продолжительность представления — 30 минут. Ждем вас за порцией удивительных впечатлений!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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Новосибирск, 30 августа
Пилигримы Новосибирск, Коммунистическая, 1
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