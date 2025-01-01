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Корсар
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Спектакль Корсар

Постановка
НОВАТ 12+
Продолжительность 2 часа 10 минут, 2 антракта
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Премьера балета «Корсар» в НОВАТе

Новая версия балета «Корсар» в редакции Александра Омара – это уникальная возможность отдать дань уважения мастерству хореографов прошлого, впечатлить зрителей техническими достижениями современного театра и наполнить балет живыми эмоциями. В этой постановке удачно сочетаются стилистика XIX века и технологии XXI столетия.

О спектакле

Приглашаем вас отправиться в захватывающее путешествие по экзотическим странам. Вы сможете вдохнуть пряные ароматы восточного базара, заглянуть в гарем Сеид-паши и понаблюдать за схватками пиратов. В этом ярком балете сплетаются азартные погони, опасные приключения и чувственные дуэты. Невероятной красоты и сложности классический балет смотрится на одном дыхании.

Почему стоит посетить

Новая редакция балета «Корсар» – это не только дань традициям, но и шаг в будущее. Спектакль обещает быть ярким, эмоциональным и запоминающимся. Приходите, чтобы насладиться мастерством танцоров и окунуться в атмосферу восточных сказок и пиратских приключений.

Режиссер
Александр Омар
В ролях
Артем Пугачев
Ксения Белоусова
Елизавета Аношина
Евгений Зыбин
Никита Ксенофонтов
Исполнители
Карен Дургарян
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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 17 сентября
НОВАТ Новосибирск, Красный просп., 36
19:00 от 1000 ₽
Новосибирск, 18 октября
НОВАТ Новосибирск, Красный просп., 36
13:00 от 1000 ₽ 18:00 от 1000 ₽

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