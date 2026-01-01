Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кощей. Тайна живой воды» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Чудо Святого Антония
Киноафиша Чудо Святого Антония

Спектакль Чудо Святого Антония

Постановка
Театр имени В.И. Качалова 16+
Возраст 16+

О спектакле

Чудо Святого Антония: спектакль по пьесе Мориса Метерлинка на Малой сцене Театра имени В.И. Качалова

Театр имени В.И. Качалова представит спектакль по пьесе Мориса Метерлинка Чудо Святого Антония. Режиссёром постановки стал народный артист Татарстана Илья Славутский, который также отвечал за музыкальное решение.

В спектакле участвуют заслуженные артисты Татарстана: Антонина Иванова, Илья Скрябин, Алексей Захаров, и Александр Малинин, а также народный артист Татарстана Марат Голубев и другие талантливые актёры.

О спектакле

Чудо Святого Антония – это комедия, которая не оставит равнодушными поклонников классической драматургии. Спектакль проходит без антракта на Малой сцене театра.

Творческая команда

Сценографию создал заслуженный деятель искусств России, народный художник Татарстана, лауреат Государственной премии РТ имени Г. Тукая Александр Патраков. Художник по костюмам – Елена Четверткова из Москвы, а световой дизайн разработал Денис Солнцев, лауреат Национальной театральной премии Золотая маска из Санкт-Петербурга. Хормейстером спектакля является Леонид Тимашев, а за пластику отвечает Марсель Зинатуллин.

Музыкальное сопровождение

В спектакле звучит музыка Иоганна Себастьяна Баха, что добавляет особую атмосферу и глубину произведению.

Актерский состав

В спектакле заняты: народный артист Татарстана Марат Голубев, заслуженные артисты Татарстана Антонина Иванова, Илья Скрябин, Алексей Захаров, Александр Малинин, а также артисты: Павел Лазарев, Миляуша Ахматова, Владимир Леонтьев, Алексей Жучков, Артур Шайхутдинов, Кирилл Иванов, Анастасия Югова, Диана Елизарова, Софья Поддубная, Людмила Сидорова, Ирек Хафизов, Никита Лелюх, Радмир Зиятдинов и Анастасия Королева.

Купить билет на спектакль Чудо Святого Антония

Помощь с билетами
В других городах
Июнь
27 июня суббота
18:00
Театр имени В.И. Качалова Казань, Баумана, 48
от 800 ₽

В ближайшие дни

Диалог
16+
Иммерсивный Экспериментальный

Диалог

27 мая в 20:00 Иммерсивный театр осознанности Зайцевых
от 2430 ₽
Нина и хлебные карточки
12+
Драма

Нина и хлебные карточки

22 июня в 18:30 Казанский ТЮЗ (временное здание)
от 500 ₽
Бәхетле Көнем / Мой счастливый день
0+
Драма Детский

Бәхетле Көнем / Мой счастливый день

27 июня в 11:00 ТЮЗ имени Габдуллы Кариева
от 500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше