Спектакль Чудо Святого Антония

Чудо Святого Антония: спектакль по пьесе Мориса Метерлинка на Малой сцене Театра имени В.И. Качалова

Театр имени В.И. Качалова представит спектакль по пьесе Мориса Метерлинка Чудо Святого Антония . Режиссёром постановки стал народный артист Татарстана Илья Славутский, который также отвечал за музыкальное решение.

О спектакле

Чудо Святого Антония – это комедия, которая не оставит равнодушными поклонников классической драматургии. Спектакль проходит без антракта на Малой сцене театра.

Творческая команда

Сценографию создал заслуженный деятель искусств России, народный художник Татарстана, лауреат Государственной премии РТ имени Г. Тукая Александр Патраков. Художник по костюмам – Елена Четверткова из Москвы, а световой дизайн разработал Денис Солнцев, лауреат Национальной театральной премии Золотая маска из Санкт-Петербурга. Хормейстером спектакля является Леонид Тимашев, а за пластику отвечает Марсель Зинатуллин.

Музыкальное сопровождение

В спектакле звучит музыка Иоганна Себастьяна Баха, что добавляет особую атмосферу и глубину произведению.

Актерский состав

В спектакле заняты: народный артист Татарстана Марат Голубев, заслуженные артисты Татарстана Антонина Иванова, Илья Скрябин, Алексей Захаров, Александр Малинин, а также артисты: Павел Лазарев, Миляуша Ахматова, Владимир Леонтьев, Алексей Жучков, Артур Шайхутдинов, Кирилл Иванов, Анастасия Югова, Диана Елизарова, Софья Поддубная, Людмила Сидорова, Ирек Хафизов, Никита Лелюх, Радмир Зиятдинов и Анастасия Королева.