Спектакль Лето пируэта. Ромео и Джульетта

Фестиваль балета "Лето пируэта" в Студии театральных технологий "Бенефис"

Студия театральных технологий "Бенефис" с радостью анонсирует ежегодный фестиваль балета "Лето пируэта". В 2025 году свои постановки представит Московский Русский балет под руководством Михаила Михайлова. В этом году зрители смогут насладиться балетом "Ромео и Джульетта", созданным на основе одноименной трагедии Уильяма Шекспира.

Музыка и хореография

Музыка к спектаклю написана всемирно известным композитором Сергеем Прокофьевым. Хореография принадлежит Леониду Лавровскому, а редакцией занимался Валентин Грищенко. Этот балет, несмотря на свои трудности в советское время, сегодня занимает достойное место на сценах самых известных театров мира.

Историческая справка

В 1930-х годах Сергей Прокофьев, вернувшись из-за границы, решил создать балет по трагедии Шекспира. Либретто было написано совместно с шекспироведом Сергеем Радловым и драматургом Адрианом Пиотровским. Несмотря на завершение работы в 1935 году, премьера балета состоялась только в 1946 году из-за запретов, связанных с "нетанцевальной" музыкой. С тех пор "Ромео и Джульетта" стала одной из визитных карточек Большого театра.

Сюжет балета

Действие первое

Действие начинается в Вероне, где два враждующих клана — Монтекки и Капулетти — сталкиваются на улицах города. Юная Джульетта готовится к своему первому балу, где встречает Ромео. Их мгновенная любовь разгорается, но вскоре становится известным, что Ромео — член враждебного клана. После трагических событий, связанных с поединком, Ромео вынужден бежать, оставляя Джульетту в печали.

Действие второе

В поисках любви, Ромео тайно встречается с Джульеттой. Однако судьба вновь вмешивается — родители Джульетты намерены выдать её замуж за другого. В отчаянии она обращается к Лоренцо, который дает ей снадобье, погружающее её в глубокий сон. Но, к сожалению, Ромео не получает известия о её планах. В финале, после трагической развязки, любви двух влюбленных не суждено сбыться.

Информация для зрителей

Балет "Ромео и Джульетта" будет представлен в двух актах. Приходите насладиться великолепной музыкой и хореографией, которые заставят вас переживать каждую эмоцию вместе с героями!