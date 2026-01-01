Спектакль Женитьба

Постановка
Театр имени В.И. Качалова 12+
Продолжительность 90 минут
Возраст 12+

О спектакле

Комедия по пьесе Н. Гоголя «Женитьба» в Театре имени В.И. Качалова

Театр имени В.И. Качалова приглашает зрителей на спектакль по пьесе Николая Глазунова «Женитьба». В центре сюжета — надворный советник Иван Подколесин, который, поддавшись уговору своего друга Кочкарева, решает покончить с холостой жизнью и посвататься к купеческой дочери Агафье Тихоновне. Однако невеста также находится в смятении — ей предстоит выбрать из пяти претендентов, что становится настоящим испытанием.

Спектакль будет показан на Малой сцене, где в камерной атмосфере разворачивается эта бесконечно смешная и одновременно грустная история. Она затрагивает темы одиночества и поисков счастья в большом городе, который порой кажется холодным и бездушным. В шумной суете повседневной жизни никто не застрахован от одиночества, а счастье порой выглядит как несбывшаяся мечта.

Это произведение несет в себе глубокую ироничную интерпретацию, что понравится зрителям, ценящим современные осмысленные подходы к классике театрального искусства.

19 июня пятница
18:00
Театр имени В.И. Качалова Казань, Баумана, 48
от 900 ₽

