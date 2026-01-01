Спектакль Ал яулыклы язмышым / Тополёк мой в красной косынке

Ал яулыклы язмышым / Тополёк мой в красной косынке
Постановка
Театр драмы и комедии им. Карима Тинчурина 12+
Продолжительность 100 минут
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль «Тополек мой в красной косынке» по мотивам одноименного произведения Чингиза Айтматова в Театре им. К. Тинчурина

Театр Государственного Драматического им. К. Тинчурина представит спектакль по мотивам произведения Чингиза Айтматова «Тополек мой в красной косынке». История рассказывает о шофере Ильясе и девушке Асель, чья любовь оказывается под угрозой из-за ошибок и жизненных выборов.

Сюжет

Спектакль раскрывает, как легко разрушить счастье, если не ценить его. Асель — добрая, искренняя и чистосердечная девушка, с которой Ильяс мечтает о будущем: доме, семье и ребенке. Однако жизнь полна неожиданностей. Сомнения, слабости и сделанные однажды выборы кардинально меняют судьбы всех участников этой трогательной истории.

Темы и настроение

Зрители смогут увидеть спектакль о силе женщины, которая продолжает жить даже после разбитого сердца, и о мужчине, который слишком поздно осознает, что потерял. Это честная и глубокая история о любви, которая не исчезает, даже когда она уходит в прошлое. Постановка заставляет задуматься о человеческих чувствах, ошибках и надежде.

Язык и адаптация

Спектакль идет на татарском языке с синхронным переводом на русский, что позволяет широкой аудитории насладиться этой эмоциональной историей.

 

21 июня воскресенье
17:00
Театр драмы и комедии им. Карима Тинчурина Казань, Татарстан
от 500 ₽
13 июля понедельник
18:30
Театр драмы и комедии им. Карима Тинчурина Казань, Татарстан
от 500 ₽

