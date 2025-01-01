Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Жанна
Киноафиша Жанна

Спектакль Жанна

Постановка
Театральное пространство «За нарисованным очагом» 18+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 18+

О концерте/спектакле

«Жанна»: Новый взгляд на легендарную историю о французской национальной героине

На сцене театра оживает знаменитая история о Жанне д’Арк — национальной героине Франции. Премьера сезона представляет собой современную интерпретацию пьесы Жана Ануя «Жаворонок», где сверкающие доспехи и стяг становятся символами не только исторической эпохи, но и глубоких человеческих переживаний.

История и современность

Что скрывается за многовековым образом Жанны д’Арк? Есть ли место живому человеку с его страхами и чувствами в этом идеализированном образе? Этот спектакль — рефлексия о целях и их цене, где прошлое и настоящее переплетаются. Идеалы и технологии XXI века исследуют принципы XV века. Многое ли изменилось за это время?

Команда спектакля

Режиссером спектакля выступает Ольга Иванова. В ролях — талантливые актеры Таисия Дубовик и Егор Витязев, которые привнесут в историю свежие эмоции и интерпретации.

Приглашение к открытию

Приходите на премьеру и откройте для себя новый взгляд на одну из самых известных легенд мира. Этот спектакль — не только о Жанне д’Арк, но и о каждом из нас. Будьте готовы погрузиться в историю, полную эмоций и размышлений.

Режиссер
Ольга Иванова
В ролях
Таисия Дубовик
Егор Витязев
Ольга Иванова

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 28 сентября
Театральное пространство «За нарисованным очагом» Санкт-Петербург, Комсомола, 2, вход с Арсенальной улицы
19:00 от 1500 ₽

В ближайшие дни

Преступление. Наказание?
16+
Иммерсивный
Преступление. Наказание?
28 июля в 20:30 Пространство «Замок на Невском»
от 1150 ₽
Кабаре шоу «ДНК женщины»
18+
Перформанс Музыка Пластический
Кабаре шоу «ДНК женщины»
31 июля в 19:30 Театр-кабаре «‎Инициация»
от 3000 ₽
Прогулка по Михайловскому театру
6+
Иммерсивный
Прогулка по Михайловскому театру
8 августа в 11:30 Михайловский театр
Билеты
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше