Спектакль Жанна

«Жанна»: Новый взгляд на легендарную историю о французской национальной героине

На сцене театра оживает знаменитая история о Жанне д’Арк — национальной героине Франции. Премьера сезона представляет собой современную интерпретацию пьесы Жана Ануя «Жаворонок», где сверкающие доспехи и стяг становятся символами не только исторической эпохи, но и глубоких человеческих переживаний.

История и современность

Что скрывается за многовековым образом Жанны д’Арк? Есть ли место живому человеку с его страхами и чувствами в этом идеализированном образе? Этот спектакль — рефлексия о целях и их цене, где прошлое и настоящее переплетаются. Идеалы и технологии XXI века исследуют принципы XV века. Многое ли изменилось за это время?

Команда спектакля

Режиссером спектакля выступает Ольга Иванова. В ролях — талантливые актеры Таисия Дубовик и Егор Витязев, которые привнесут в историю свежие эмоции и интерпретации.

Приглашение к открытию

Приходите на премьеру и откройте для себя новый взгляд на одну из самых известных легенд мира. Этот спектакль — не только о Жанне д’Арк, но и о каждом из нас. Будьте готовы погрузиться в историю, полную эмоций и размышлений.