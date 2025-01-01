Спектакль Чендеш

Спектакль «Чендаш»: трагикомедия в день тишины

Спектакль «Чендаш» (венг. «Csendesebb» — «тише») представляет собой немую притчу, основанную на реальных событиях, произошедших в одной из венгерских деревень в 1953 году. В этой истории нет слов, что отражает атмосферу того времени, когда весь советский Союз оплакивал смерть Иосифа Виссарионовича Сталина.

Обстоятельства

5 марта 1953 года Сталин скончался, что привело к объявлению «дня тишины». В этот день были запрещены любые собрания и, особенно, увеселительные мероприятия. Однако в одной из семей была запланирована свадьба, которую решено было провести в подвале дома, несмотря на общую скорбь. Это решение оборачивается трагикомическими последствиями, что делает спектакль насыщенным эмоциями и контрастами.

О спектакле

Спектакль длится 1 час без антракта и в нем задействовано 30 артистов. На сцене присутствует живой оркестр, что погружает зрителей в атмосферу времени. Артисты молчат на венгерском языке, специально изученном для создания этой работы, что подчеркивает его уникальность и необходимость погружения в контекст.

Режиссер и команда

Режиссером спектакля выступает народная артистка России, профессор и декан театрального факультета ИСИ, художественный руководитель курса Ольга Борисовна Дроздова. Ее опыт и педагогический подход придают спектаклю не только художественную ценность, но и образовательный аспект.

