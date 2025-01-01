Спектакль Кот в сапогах

Музыкальная сказка для детей и взрослых

Юных зрителей ожидает целый волшебный мир, населённый не только всем известными персонажами сказки Шарля Перро, но и новыми героями: грозным Ураганом и находчивой Статс-дамой, весёлыми разбойниками, говорящими деревьями и птицами. А новые герои — это новые приключения!

Яркий и зажигательный спектакль

Добрые песни, зажигательные танцы и акробатические трюки порадуют как детей, так и взрослых. В постановке Владимира Иванова задействовано множество зрелищных элементов: яркие костюмы и грим, смена декораций с помощью поворотного круга, использование объёмной видеопроекции.

Обновляющийся состав

Состав спектакля постоянно обновляется. Играют студенты Театрального института имени Бориса Щукина и молодые артисты Вахтанговского театра. В самом первом составе, который сыграл премьеру в 2013 году, были студенты курса, которому тогда руководил режиссёр Владимир Владимирович Иванов. Теперь многие из них уже играют главные роли в других спектаклях нашего театра. Тем временем неизменно одно: сколько бы раз ни был сыгран «Кот в сапогах», каждое утро перед приходом зрителей Владимир Иванов обязательно проходит самые сложные сцены вместе с молодёжью.