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Кот в сапогах
Билеты от 250₽
Киноафиша Кот в сапогах

Спектакль Кот в сапогах

Постановка
Театр им. Вахтангова 6+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 250₽

О концерте/спектакле

Музыкальная сказка для детей и взрослых

Юных зрителей ожидает целый волшебный мир, населённый не только всем известными персонажами сказки Шарля Перро, но и новыми героями: грозным Ураганом и находчивой Статс-дамой, весёлыми разбойниками, говорящими деревьями и птицами. А новые герои — это новые приключения!

Яркий и зажигательный спектакль

Добрые песни, зажигательные танцы и акробатические трюки порадуют как детей, так и взрослых. В постановке Владимира Иванова задействовано множество зрелищных элементов: яркие костюмы и грим, смена декораций с помощью поворотного круга, использование объёмной видеопроекции.

Обновляющийся состав

Состав спектакля постоянно обновляется. Играют студенты Театрального института имени Бориса Щукина и молодые артисты Вахтанговского театра. В самом первом составе, который сыграл премьеру в 2013 году, были студенты курса, которому тогда руководил режиссёр Владимир Владимирович Иванов. Теперь многие из них уже играют главные роли в других спектаклях нашего театра. Тем временем неизменно одно: сколько бы раз ни был сыгран «Кот в сапогах», каждое утро перед приходом зрителей Владимир Иванов обязательно проходит самые сложные сцены вместе с молодёжью.

 

Режиссер
Владимир Иванов
В ролях
Евгений Кравченко
Иван Выборнов
Иван Захава
Артур Косенков
Николай Новоселов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 сентября
Театр им. Вахтангова Москва, Основная сцена: Арбат, 26. Новая сцена: Арбат, 24
12:00 от 250 ₽

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