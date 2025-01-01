Спектакль Шестидесятники

Шестидесятники. Поэзия и музыка в Театре Вахтангова

1960-е годы XX века в СССР стали настоящим культурным феноменом. Эпоха шестидесятников, известная как «оттепель», подарила миру множество ярких имен в кино, музыке и литературе. Поэты этого времени стали символом свободы мысли и творческого самовыражения. Вечера поэзии собирали толпы, а сборники стихов раскупались мгновенно. Поэзия в 60-е годы стала масштабным общественным явлением, а сами поэты олицетворяли творческий подъем, свободомыслие и общественные перемены.

Уникальная программа

Программа «Шестидесятники. Поэзия и музыка» представляет собой уникальный проект, который сочетает в себе чтение стихов, песни и увлекательные рассказы о жизни поэтов-шестидесятников, таких как Роберт Рождественский. В этом спектакле зрители смогут погрузиться в удивительный мир поэзии и музыки той эпохи.

Участники

В программе примут участие дочь поэта Екатерина Рождественская, артист Евгений Волков и певец Владислав Косарев. Вместе с ними зрители отправятся в путешествие по волнующим и многогранным образам поэзии «оттепели». Это не просто ретро-вечер — это возможность почувствовать дух времени и философию целого поколения.

Не пропустите

Не упустите шанс стать частью этого уникального события. Откройте для себя новые грани любимых стихов и погрузитесь в атмосферу культурного подъема. Спектакль обещает быть ярким и запоминающимся!