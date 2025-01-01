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Приключения Тома Сойера
Билеты от 500₽
Киноафиша Приключения Тома Сойера

Спектакль Приключения Тома Сойера

Постановка
РАМТ 6+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна на сцене

«Веселые и необыкновенные приключения неразлучных друзей Тома Сойера и Гекльберри Финна» погружают зрителей в мир беззаботного детства, наполненного фантазией и забавными проделками. Этот спектакль, основанный на произведении Марка Твена, переносит нас в славный американский городок Санкт-Петербург, где происходят невероятные похождения двух мальчишек.

Ностальгия по детству

Марк Твен, с присущей ему иронией, описывает свои воспоминания о детстве. Его истории полны как грусти, так и доброй усмешки. Автор с тоской вспоминает о свободе фантазии, которая заставляла детей отправляться в самые отчаянные приключения. Эта ностальгия становится основой для яркого и смешного спектакля, который позволяет зрителям ощутить атмосферу беззаботного времени.

Визуальные и эмоциональные впечатления

Спектакль предлагает уникальную возможность увидеть, как весело и увлекательно проходило детство мальчишек до появления компьютерных игр. Зрители смогут насладиться яркими костюмами, динамичными сценами и живой игрой актеров, которые передают дух времени и беззаботность детских лет.

Подробности о спектакле

Не упустите шанс увидеть этот захватывающий спектакль! Он станет отличной возможностью для семейного просмотра. Приходите и погружайтесь в мир приключений, где дружба и смелость помогают преодолевать все преграды!

Режиссер
Джон Крэнни
В ролях
Олег Зима
Алексей Мясников
Денис Баландин
Александр Рагулин
Иван Юров

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 сентября
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
12:00 от 500 ₽
4 октября
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
12:00 от 500 ₽
30 октября
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
12:00 от 500 ₽

Фотографии

Приключения Тома Сойера Приключения Тома Сойера Приключения Тома Сойера Приключения Тома Сойера Приключения Тома Сойера

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