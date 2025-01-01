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Новый Мокинпотт
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Спектакль Новый Мокинпотт

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Новый спектакль «Мокинпотт» в Московском театре Эрмитаж

Московский театр Эрмитаж представляет восстановление спектакля по пьесе немецкого драматурга Петера Вайса «О том, как господин Мокинпотт от своих злосчастий избавился». Этот спектакль был поставлен более полувека назад в Театре на Таганке, который в то время был одним из самых популярных театров Москвы. Режиссёр Михаил Левитин, который впервые поставил эту пьесу, вновь обращается к этому произведению, чтобы отдать дань уважения таким выдающимся личностям, как Юрий Любимов, Владимир Высоцкий и Николай Губенко.

Темы спектакля

Главный герой пьесы, Мокинпотт, сталкивается с чередой несчастий: несправедливое тюремное заключение, измена жены, увольнение с работы — и это лишь часть его испытаний. Кафкианские мотивы, изложенные лёгким и ироничным поэтическим языком, становятся ещё более актуальными в наше время. Спектакль обещает погрузить зрителей в мир вопросов и поисков ответов, где героя пытаются понять его начальник, врач, абстрактное мировое правительство и даже сам Господь Бог.

Интересные факты

В спектакль также включены стихотворения знаменитого немецкого писателя и поэта Ганса-Магнуса Энценсбергера, что придаёт дополнительную глубину и многослойность. Как отметил Михаил Левитин: «Нам обидно, что великая культура российского театра всё больше предаётся забвению». Это возвращение к истокам театрального искусства станет не только данью памяти, но и попыткой вдохнуть новую жизнь в классическое произведение.

Приходите на «Мокинпотт» и станьте частью этого уникального театрального опыта!

Режиссер
Михаил Левитин
В ролях
Дарья Белоусова
Сергей Олексяк
Петр Кудряшов
Василий Корсунов
Константин Тумилович

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 сентября
Эрмитаж Москва, Н.Арбат, 11
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