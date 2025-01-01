Пьеса популярного ирландского драматурга Мартина МаДонаха в интерпретации Театра Живого действия

«А чего боитесь вы? Конца света? Полтергейста? Яблочных человечков?» – именно с этих вопросов начинается наш новый спектакль «Человек-подушка». Это необычная пьеса станет основой нашего театрального эксперимента, в ходе которого мы будем делиться страшными сказками и обсуждать собственные страхи.

Уникальная интерактивность

Зрители получат уникальную возможность участвовать в процессе. Если в какой-то момент вам станет невыносимо страшно, вы всегда сможете попросить нас прекратить. Этот формат взаимодействия позволяет каждому почувствовать себя частью происходящего на сцене.

О драматургии Мартина МакДонаха

Пьеса написана ирландским драматургом Мартином МакДонахом, известным своими яркими и порой провокационными персонажами. Хотя многие утверждают, что его работы популярны в России из-за схожести с нашими реалиями, мы с этим не согласны. Где вы видели в России зелёных поросят, девочек с крестами и полицейский произвол?

Не упустите возможность

Приглашаем вас стать частью нашего экспериментального спектакля. «Человек-подушка» – это не только возможность исследовать свои страхи, но и шанс увидеть уникальную интерпретацию известной пьесы. Не упустите возможность погрузиться в мир театрального ужаса и интерактивности!