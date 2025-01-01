«А чего боитесь вы? Конца света? Полтергейста? Яблочных человечков?» – именно с этих вопросов начинается наш новый спектакль «Человек-подушка». Это необычная пьеса станет основой нашего театрального эксперимента, в ходе которого мы будем делиться страшными сказками и обсуждать собственные страхи.
Зрители получат уникальную возможность участвовать в процессе. Если в какой-то момент вам станет невыносимо страшно, вы всегда сможете попросить нас прекратить. Этот формат взаимодействия позволяет каждому почувствовать себя частью происходящего на сцене.
Пьеса написана ирландским драматургом Мартином МакДонахом, известным своими яркими и порой провокационными персонажами. Хотя многие утверждают, что его работы популярны в России из-за схожести с нашими реалиями, мы с этим не согласны. Где вы видели в России зелёных поросят, девочек с крестами и полицейский произвол?
Приглашаем вас стать частью нашего экспериментального спектакля. «Человек-подушка» – это не только возможность исследовать свои страхи, но и шанс увидеть уникальную интерпретацию известной пьесы. Не упустите возможность погрузиться в мир театрального ужаса и интерактивности!